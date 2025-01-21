Aziz Sancar'a “Türk Dünyası Kültür Elçisi” unvanı takdim edildi

19 Ocak 2025 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin North Carolina eyaletinde bulunan Aziz&Gwen Sancar Vakfı bünyesinde yer alan Sancar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende takdimi gerçekleştiren Genel Sekreter Sultan Raev, özel olarak hazırlanan Türk Dünyası Kültür Elçisi Nişanı'nın TÜRKSOY Daimi Konseyi üyesi bakanların oy birliği ile almış olduğu karara istinaden takdim edildiğini belirtti.

"TÜRK DÜNYASININ GURURU VE İLHAM KAYNAĞI"

Genel Sekreter Sultan Raev, törende yaptığı konuşmada Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Türk Dünyası'nın gururu ve ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Sayın Aziz Sancar, siz sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda Türk Dünyası'nın ortak bilincini ve bilimsel dehasını yansıtan bir değerimizsiniz. Nobel Ödülü ile tüm insanlığa katkı sağlayan çalışmalarınız, bilim dünyasındaki üstün başarınız kadar, Türk kültürünün değerlerini yansıtan tevazu ve çalışkanlığınızla tüm insanlık için örnek niteliğindedir. Köklerinize bağlılığınız ve dünyanın en prestijli platformlarında elde ettiğiniz başarılarınız bizim için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Bu unvan, size bir takdirin ötesinde, Türk Dünyası'nın teşekkürüdür. Size TÜRKSOY üyesi ülkeler adına Türk Dünyası Kültür Elçisi unvanını takdim etmekten onur duyuyoruz."

TÜRKSOY'UN TÜRK DÜNYASINDAKİ ROLÜ

Genel Sekreter Raev, konuşmasında TÜRKSOY'un Türk Dünyası'nın kültürel zenginliklerini koruma ve tanıtma misyonuna dikkat çekerek, "TÜRKSOY, Türk Dünyası'nda kurulan ilk hükümetler arası iş birliği örgütü olarak 30 yılı aşkın süredir bu coğrafyanın kültürel entegrasyonu için önemli görevler üstlenmiştir. Türk Dünyası'nın birliği, kadim milletimizin en önemli dayanağıdır." dedi.

ETKİNLİKTE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

TÜRKSOY tanıtım filminin gösterimiyle açılan etkinlikte, moderatörlüğü Aziz&Gwen Sancar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan yaptı. Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği Müsteşarı Melih Seyfettin Güngör'ün yanı sıra Aziz&Gwen Sancar çiftinin dostları, farklı yaş gruplarından çocuklar ve üniversite öğrencilerini içeren yaklaşık 150 davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tören öncesinde, Prof. Dr. Aziz Sancar, Genel Sekreter Sultan Raev ve beraberindeki heyete Merkezin çeşitli bölümlerini gezdirerek gelecekte yapılacak çalışmalara dair bilgiler paylaştı. Bu sırada misafirler, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın salona gelişini bekliyordu. Kısa bir süre sonra salona alkışlar eşliğinde giriş yapan Prof. Dr. Aziz Sancar, coşkulu bir şekilde karşılandı.

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR ELÇİSİ NİŞANI TAKDİM EDİLDİ

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Vaşington Büyükelçiliği Müsteşarı Melih Seyfettin Güngör ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in konuşmaları ile devam etti. Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Türk Dünyası Kültür Elçisi Nişanı, alkışlar eşliğinde Prof. Dr. Aziz Sancar'a takdim edildi. Aziz Sancar, takdim edilen unvan ve nişan için duyduğu mutluluğu dile getirerek Türk Dünyası'nın potansiyeline dikkat çeken bir konuşma yaptı. Konuşmasında, "Birlikte hareket etmek ve bilime daha fazla önem vermek, Türk Dünyası'nı dünyanın en güçlü devletleri arasına taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. AZİZ SANCAR: "BU BENİM HAYALİMDİ"

Prof. Dr. Aziz Sancar, kendisine tevdi edilen "Türk Dünyası Kültür Elçisi" unvanını hayatının en önemli ödülü olarak tanımladı. Bu nişanın, Nobel Ödülü'nden bile daha kıymetli olduğunu belirten Sancar, şunları söyledi:"Bu nişan benim için tüm ödüllerden daha kıymetli. Bu benim hayalimdi. TÜRKSOY çok değerli bir kurum ve bizi dünya sathında temsil etmesini umuyorum."

Konuşmasında Türk Dünyası'nın tarih boyunca birlik konusunda yaşadığı zorluklara da değinen Sancar, "Tarihte Türk boyları uzun süre bir arada hareket etmemiştir. Ancak bugün bir birlikten bahsedebiliyorsak, bunda devlet başkanlarımızın, yüreğinde Türklük bilincine sahip olanların ve TÜRKSOY gibi kurumların katkısı büyüktür." dedi.

"TÜRK DÜNYASINDAKİ TÜRKÇÜLÜK ŞUURU ÇOK GÜÇLÜ"

Prof. Dr. Sancar, çocukluğundan itibaren Türkçülük şuuruyla büyüdüğünü belirterek şunları ekledi: "8 yaşından beri Türkçüyüm. Türk Dünyası birliği ve Türkçülük şuuruyla büyüdüm." Türkmenistan dışında tüm bağımsız Türk devletlerini ziyaret ettiğini ifade eden Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk Dünyası'ndaki Türkçülük şuurunun çok sağlam olduğunu gözlemlediğini belirterek, bağımsız Türk devletlerini ziyaret ettiğinde gördüğü misafirperverlikten dolayı gurur duyduğunu söyledi:"Ben başarılı bir bilim insanıyım ama çok fazla başarılı bilim insanı var. Kardeşlerim, her ziyaretimde beni kendilerinden biri gibi karşıladılar. Ata topraklarımızda Türk Birliği'ni hissettim. Türk Dünyası'ndaki Türkçülük şuuruna şahit oldum. Bu beni çok mutlu etti."

TÜRK DÜNYASI'NIN BİRLİK SEMBOLÜ HEDİYELER

Prof. Dr. Aziz Sancar'a etkinlik sonunda Genel Sekreter Sultan Raev tarafından Türk Dünyası'nın birlik ve zengin kültürünü yansıtan anlamlı hediyeler takdim edildi. Hediyeler arasında Kazakistan'dan çapan, Kırgızistan'dan kalpak, Özbekistan'dan milli kuşak, Türkiye'den kurt başlı baston, Azerbaycan'dan Karabağ Zaferinin sembolü, Har-ı Bülbül tasarımlı yaka iğnesi ve Türkmenistan'dan özel basım Mahtumkulu Firaki isimli eser yer aldı. Sancar, "Bu hediyeler Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğinin bir sembolüdür," diyerek teşekkürlerini iletti.

SERGİ, AZİZ&GWEN SANCAR KÜLTÜR MERKEZİ'NE HEDİYE EDİLDİ

Program, TÜRKSOY'un özenle hazırladığı fotoğraf sergisinin açılışıyla devam etti. Sergide Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehirlerin fotoğrafları ve TÜRKSOY'un geleneksel olarak düzenlediği resim yarışmasında dereceye giren çocuklar ve gençlerin eserleri yer aldı. Sergi, etkinlik sonunda Aziz&Gwen Sancar Kültür Merkezi'ne hediye edildi.

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR ELÇİSİ NİŞANI: BİRLİĞİN VE AYDINLIĞIN SEMBOLÜ

TÜRKSOY'un başlattığı "Türk Dünyası Kültür Elçisi" programı, kültür, sanat, spor ve bilim alanında öne çıkan kişilere TÜRKSOY Daimi Konseyi kararıyla verilen özel bir nişandır. Nişanın tasarımında TÜRKSOY'un kurucu üyeleri olan Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'yi temsilen 6 yıldız ve ortada Türk Dünyası'nın aydınlık geleceğini simgeleyen güneş yer almaktadır. Nişan, TÜRKSOY logosundan ilham alınmış ve turkuaz renkli mine ile süslenmiştir. Nişanın ön yüzünde "Türk Dünyası Kültür Elçisi" ibaresi yer alırken, arka kısmında ise runik alfabeyle yazılı "Türk" kelimesi ve İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" sözü yer almaktadır.