Bahçe katından atölyeye yolculuk: “Ruhumu üretmekle besliyorum”

Seramik sanatçısı Emine İnal, evinin bahçe katını bir sanat atölyesine dönüştürerek ürettiği eserlerle dikkat çekiyor.

Ezgi Aşık'ın haberine göre, seramikle çalışmanın hem terapötik hem de yaratıcı bir süreç olduğunu dile getiren sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Sanatımı duygularımı ve iç dünyamı dışa vurduğum bir alan olarak tanımlıyorum. Ürettiğim her bir parçada kişisel deneyimlerim ve doğadaki güzelliklerden esinleniyorum. Kendi tarzımı belirlerken, içsel dünyamı ifade edebilmek ve doğadan ilham almak benim için çok önemli. Ayrıca, seramik bana çok huzur veriyor ve bu huzuru yansıtmaya çalışıyorum." Atölyesinin kapılarını sanatseverlere de açan İnal, burada düzenlediği atölye çalışmalarıyla seramik sanatını genç nesillere aktarmayı amaçlıyor. Sanatçı Emine İnal, "Kendi yolunu bulmak, üretmek ve paylaşmak, hayatı daha anlamlı kılıyor. Üretmek size çok iyi gelecek..." diyor. İnal'la ilham veren seramik yolculuğunu konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyalım...

Ben Emine İnal, 1967 yılında İstanbul'da doğdum. Üç kızım var, ikisi mühendis biri iletişim tasarımcısı ve her biri kendi alanlarında başarılı. 2023 yılında "Prana Tasarım" ismini verdiğim seramik atölyemi kurarak, sanatla daha derinden bir bağ kurdum. Öncesinde çeşitli hobilerle ilgilendim, özellikle yağlı boya, ahşap rölyef ve nakışla epey zaman geçirdim. Şimdi, seramikle hem kendim üretiyor hem de öğrencilere, yeğenlerime ve onların arkadaşlarına öğretiyor, ruhumu bu şekilde besliyorum. Üretmek bana gerçekten çok iyi geliyor.

DOĞADAN İLHAM ALMAK ÖNEMLİ...

Sanatınızı nasıl tanımlarsınız? Kendi tarzınızı belirlerken sizi etkileyen ne oldu?

Sanatımı, duygularımı ve iç dünyamı dışa vurduğum bir alan olarak tanımlıyorum. Ürettiğim her bir parçada kişisel deneyimlerim ve doğadaki güzelliklerden esinleniyorum. Kendi tarzımı belirlerken, içsel dünyamı ifade edebilmek ve doğadan ilham almak benim için çok önemli. Ayrıca, seramik bana çok huzur veriyor ve bu huzuru yansıtmaya çalışıyorum.

Seramikle nasıl tanıştınız?

Yıllardır hobilerle uğraşırken arayış içinde olduğum bir dönemde seramikle tanıştım. Seramiğin benim için hem bir hobi hem de bir terapi aracı olduğunu fark ettim. 2023 yılında da evimizin âtıl durumda bulunan bahçe katında seramik atölyemi kurarak bu alandaki yolculuğumu profesyonel hale getirdim.

İlham kaynağınız nedir? Doğadan mı, kültürel birikimden mi, yoksa kişisel deneyimlerinizden mi ilham alıyorsunuz?

İlham kaynağım, doğadaki renkler, şekiller ve doku varyasyonları. Aynı zamanda kişisel deneyimlerim de ilham veriyor. Her seramik parçamda içsel bir yolculuk yaparak, duygusal ve ruhsal bir deneyim yaşamaya çalışıyorum. Akışkan şekiller ve geleneksel motifler ortaya çıkan eserlere ayrı bir estetik katıyor.

Bir seramik parçası üretirken hangi duygularla çalışıyorsunuz?

Genellikle huzurlu ve sakin bir ruh halindeyim. Üretirken içsel bir bağ kurmak, duygularımı ortaya koymak önemli. Çamur insanı nötrlüyor. Ayrıca, sabır ve dikkat gerektiren bir süreç olduğu için tamamen sürece odaklanıyorum.

Çalışmalarınızda anlam arayışınız nasıl şekilleniyor?

Her bir parça üzerinden bir hikâye anlatmaya çalışıyorum. Bu, bazen doğadaki bir görüntüyle, bazen de içsel bir durumla bağlantılı olabiliyor. Anlamlı hisler veren şekiller, eserlerimin derinlik kazanmasını sağlıyor.

Malzeme seçimi sizin için ne kadar önemli? Farklı malzemelerle çalışırken nasıl bir uyum yakalıyorsunuz?

Malzeme seçimi oldukça önemli. Her malzemenin kendine özgü bir yapısı ve hissiyatı var. Farklı malzemelerle çalışırken, her biriyle uyum içinde olabilmek ve onlara kendi dilimi katmak, benim için heyecan verici bir süreç. Seramiği şekillendirirken, eserin son halinde seramik dışında malzemelerle esere farklı bir yorum katabiliyorsunuz. Bunun yanında aldığım eğitimlerle boya ve sır yapmaya gayret ediyorum. Malzeme ve renk skalamı genişletmeye çalışıyorum.

Geleneksel seramikle modern seramiği nasıl birleştiriyorsunuz?

Geleneksel seramik ve modern seramiği birleştirirken, her iki dünyayı harmanlamak benim için çok keyifli. Geleneksel tekniklere saygı göstererek, modern dokunuşlarla onları günümüze uyarlamak, seramiği hem eski hem de yeni anlamlarda yaşatıyor. Zaman yolculuğu gibi...

Peki, geleneksel tekniklere sadık mı kalıyorsunuz, yoksa modern unsurlarla harmanlıyor musunuz?

Genellikle geleneksel tekniklere sadık kalmakla birlikte, modern unsurları da eklemeyi tercih ediyorum. Geleneksel teknikler, seramikle köklerinden bir bağ kurarken, modern dokunuşlar da ona yeni bir yaşam alanı yaratıyor. Aslında modern çalışmaları geleneksel tekniklerle yapıp, o modern esere geleneksel motifler uyguluyorum daha çok. Ortaya şahane eserler çıkıyor...

Çevrenizdeki birçok kadına ilham kaynağı oldunuz. Burada kadınlara seslenmek isteseniz neler söylersiniz?

Kadınlar, kendilerini keşfetmek ve tutkularının peşinden gitmek için cesaretli olsunlar. Her bir kadının içinde büyük bir güç var. Kendi yolunu bulmak, üretmek ve paylaşmak, hayatı daha anlamlı kılıyor. Üretmek onlara çok iyi gelecek.