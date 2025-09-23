İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4178
  • EURO
    48,9315
  • ALTIN
    5025.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı AVM olmayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sirkeci Garı'nın AVM olmayacağını belirterek, 'İstanbul'un kültür hayatına yeni bir merkez kazandırıyoruz.' ifadesinde bulundu.

AA23 Eylül 2025 Salı 11:08 - Güncelleme:
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı AVM olmayacak
ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, tarihi dokunun korunarak yeniden işlevlendirileceğini vurgulayarak, "Tarihi salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekan restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak." ifadelerine yer verdi.

Garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını kaydeden Ersoy, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığının altını çizdi. Ersoy, "Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle ulaşım işlevi korunacak. İstanbul'un kültür hayatına yeni bir merkez kazandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sirkeci Garı'ndaki dönüşümün 2026'da düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, restorasyonun titizlikle sürdüğünü ve kentin kültür ve sanat rotasına güçlü bir değer katacağını söyledi.

Restorasyonun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı'nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür ve sanat alanları oluşturulacak.

Ulaşım işlevi değişmeyecek olan garda tren taşımacılığı gibi asli görevler sürdürülecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.