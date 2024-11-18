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Kültür Sanat

Bakan Ersoy açılışta duyurdu: Tamamlandığında turizme tamamen kazandırılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'nde yaptıkları çalışmalar dolayısıyla bölgedeki rezervasyonların süresinin uzadığını belirterek, 'Side, yakın tarihte Geleceğe Miras Projesi'nin Side etabı tamamlandığında 12 aylık turizme tamamen kazandırılmış olacak.' dedi.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 14:07 - Güncelleme:
Bakan Ersoy açılışta duyurdu: Tamamlandığında turizme tamamen kazandırılacak
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Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde düzenlenen "Geleceğe Miras Projesi 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı"nın ardından antik kentteki çalışmaları inceledi.

Antik kentteki çalışmalara eş zamanlı yenilenen Side Müzesi'nin açılışına katılan Ersoy, yaptığı konuşmada, Geleceğe Miras Projesi kapsamında önemli çalışmalar yaparak, hizmete açtıklarını söyledi.

Kazandırdıkları noktaları açarak, hizmete sunduklarını anlatan Ersoy, "Yeni kazandırdığımız noktaları da açarak Side'ye kazandıracağız. Sonuçlarını görmeye başladık. Özellikle bu sezon Side bölgesinde rezervasyonların süresi uzadı. Side, yakın tarihte Geleceğe Miras Projesi'nin Side etabı tamamlandığında 12 aylık turizme tamamen kazandırılmış olacak. Bu ilk açılışımız değil, son açılışımız da olmayacak." diye konuştu.

Ersoy, konuşmasının ardından, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve beraberindeki protokol üyeleriyle Side Müzesi'nin açılışını yaptı.

Bakan Ersoy ile beraberindekiler, müzeyi gezdi.

  • Kültür ve Turizm Bakanı
  • Side Antik Kenti
  • Geleceğe Miras Projesi

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