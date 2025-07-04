Bakan Ersoy: Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile CSO Ada Ankara'da gerçekleşen etkinlikler ve ziyaretçi sayıları Türkiye'nin sanatta ulaştığı zirveyi gözler önüne serdi.

Sanatı sadece desteklemediklerini, hak ettiği değere kavuşturduklarını vurgulayan Bakan Ersoy, AKM İstanbul ile CSO Ada Ankara'nın 2024-2025 sezonu ziyaretçi ve etkinlik sayılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Ersoy'un açıkladığı verilere göre, AKM'de Eylül 2024 – Haziran 2025 döneminde toplam 2 bin 390 etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikleri 624 bin 165 sanatsever izlerken bir önceki sezona göre ziyaretçi sayısında yüzde 22,4'lük bir artış yaşandı.

Atatürk Kültür Merkezinin güvenlik kontrol noktalarından geçen kişi sayısı da aynı dönemde 2 milyon 442 bin 812'ye ulaşarak geçen sezona göre yüzde 7 oranında artış gösterdi.

Başkentin kültür ve sanat adası olan CSO Ada Ankara'da ise 2023–2024 sezonunda 282 etkinlikte 258 bin 955 kişi ağırlanmıştı. Yeni sezonda bu sayı 651 etkinliğe ve 293 bin 290 izleyiciye çıktı.

CSO Ada, böylece kendi tarihinde sezon bazında ulaşılan en yüksek katılımcı sayısına erişmiş oldu.

"SANATTA TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

"Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk!

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve CSO Ada Ankara'da ortaya konan performans, bu anlayışın güçlü bir yansımasıdır.

2024–2025 sezonunda:

* AKM'de 2 bin 390 etkinlik gerçekleştirdik.

* Bir önceki sezona göre yüzde 22,4 artış ile 624 bin 165 sanatseveri AKM'de ağırladık.

* Atatürk Kültür Merkezinin güvenlik noktalarından 2 milyon 442 bin 812 kişi geçiş yaptı ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 7 artış gösterdi.

* CSO Ada Ankara'da ise 651 etkinlikte 293 bin 290 izleyiciyle buluştuk.

* Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara sezon bazında ulaşılan en yüksek katılımcı sayısına erişti.

Opera, tiyatro, konser, sergi, sinema, çocuk atölyeleri ve uluslararası festivallerle Türkiye'nin sanat sahneleri hem içerik hem katılım açısından rekor düzeye ulaştı.

Bu başarıda emeği geçen tüm sanatçılarımıza, teknik ekiplerimize ve kültür sanat dostlarına gönülden teşekkür ediyorum.

Sanatta Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa ediyoruz."

SANATIN NABZI SAHNELERDE HİÇ DÜŞMEDİ

İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) sahnelerinde 2024–2025 sezonu boyunca sahnelenen etkinliklerin çeşitliliği ve yoğunluğu da dikkat çekti.

AKM'de 48 opera, 35 bale, 201 konser, 140 tiyatro gösterisi ve 143 farklı etkinlikle sanatın her dalı sanatseverlerle buluştu.

Sezon boyunca 24 sergi AKM'de meraklılarını ağırlarken 614 sinema gösterimi gerçekleştirildi.

KÜÇÜK ELLER, BÜYÜK HAYALLERLE ATÖLYELERDE BULUŞTU

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yalnızca sahneler değil, çocuklara ayrılan atölyeler de doluydu. Sezon boyunca 1.185 etkinlik AKM'de minik sanatseverleri ağırladı.

Sezon boyunca aktif kullanılan diğer alan ise kayıt stüdyosu oldu. AKM'nin kayıt stüdyosunda 112 sanatçıyla 326 saatlik kayıt yapılması, merkezin yalnızca sahne değil, bir üretim alanı olarak da işlev gördüğünü ortaya koydu.

ULUSLARARASI VE TEMATİK FESTİVALLERLE DOLU BİR SEZON

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile CSO Ada Ankara sezon boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası festivale de ev sahipliği yaptı.

İstanbul Kültür Yolu Festivali başta olmak üzere; Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, 16. Opera Bale Festivali, İKSV İstanbul Müzik Festivali, 3. AKM Çocuk Sanat Festivali ve 3. Uluslararası Kadın Tiyatro Yazarları Festivali gibi birçok önemli etkinlik bu sezon AKM sahnesinde izleyiciyle buluştu.

İDAF Dijital Sanat Festivali, TRT World Humanitarian Film Festivali, 13. Boğaziçi Film Festivali, Yazarın Yolculuğu Kısa Film Festivali gibi sinema ve teknoloji odaklı organizasyonlarla da AKM'deki program çeşitliliği zirveye ulaştı.

Rus Filmleri Festivali, Yakut Film Festivali, Kısa'dan Hisse Film Festivali, Dostluk Film Festivali, Esenler Film Festivali, İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, MÜSİAD İstanbul Genç Girişimciler Kısa Film Festivali ve 16. Sesin Yolculuğu Genç Besteciler Festivali ise 2024-2025 sezonunda AKM'de düzenlenen diğer festivaller oldu.