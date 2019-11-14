Bakan Ersoy: Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek'
- AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek"
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.