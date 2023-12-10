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Kültür Sanat

Bakan Ersoy'dan taziye mesajı: Türk müziği eşsiz hafızasını kaybetti

Bakan Ersoy, hayatını kaybeden Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA10 Aralık 2023 Pazar 03:25 - Güncelleme:
Bakan Ersoy'dan taziye mesajı: Türk müziği eşsiz hafızasını kaybetti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda hayatını kaybeden Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ için başsağlığı diledi.

Bakan Ersoy, paylaştığı taziye mesajında şunları vurguladı:

Türk müziğinin eşsiz hafızası, koro şefi, ses sanatçısı ve değerli müzik araştırmacısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Müziğe olan tutkusu ve katkılarıyla hepimizin kalbinde özel bir yer edinen, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun da kurucusu olan sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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