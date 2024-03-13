Bakan Ersoy'un katılımıyla Denizli'nin ilk ve tek Kent Müzesi açıldı! 1 ay ücretsiz ziyaret edilebilecek

Denizli'de eski Endüstri Meslek Lisesi restorasyon çalışmalarının ardından Denizli Kent Müzesi olarak törenle açıldı. Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ile davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Osman Zolan törenin açılış konuşmasında, uzun yıllardır arzu edilen bir güzelliğe ulaşmanın mutluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, Bakan Ersoy'un Denizli'yi turizm kenti haline getirmek adına sağladığı güçlü desteklerden dolayı teşekkür etti. Kent müzelerinin bir şehrin belleğini, tarihini, kültürünü, ekonomisini ve geçmişini anlatan mekanlar olduğunu anlatan Başkan Zolan, "Kent belleği ve geçmişte yaşananların unutulmaması için kent müzemiz olmazsa olmazdı. Çok şükür bugün o güzelliğe kavuştuk. İstiyoruz ki yeni nesiller kentimizin öz benliğini, geçmişini ve kültürünü bilsin. Değerlerimizi kaybetmeden geleceğe bırakabilmek için kent müzemiz çok önemli. Ben bu konuda çok heyecanlıyım. İnşallah bu güçlü bir başlangıç olacak" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise Denizli Kent Müzesi'nde Denizli'nin geçmişini ortaya yansıtan eserlerin hem dijital olarak hem de eserlerle sergileneceğini ifade etti. Kent Müzesi'nin Denizli'nin geçmişini unutturmayacağını ve köklü tarihinden gelen değerleri yeni nesillere aktararak bir tarih ve kültür merkezi olacağını belirten Vali Coşkun, emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

DENİZLİ KENT MÜZESİ 1 AY ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLECEK



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Denizli Kent Müzesi'ni tüm vatandaşların 1 ay boyunca ücretsiz bir şekilde ziyaret edebileceğinin müjdesini vererek, "Denizli'nin gözbebeği Hierapolis'te 'Geleceğe Miras' çalışmalarımızı da yürütmekteyiz. Kararlıyız, kendi yüksek medeniyetimizin ve varisi olduğumuz Anadolu Medeniyetlerinin emaneti olan her bir kültür varlığını koruyacak, ihya edecek ve bizden sonraki kuşaklara aktararak nesiller boyu yaşatılmasını sağlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Denizli Kent Müzesi'nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hem kültürel hem de turistik bir değer olarak Denizli'ye ciddi fayda sağlayacak ulusal ve uluslararası imajına katkıda bulunacaktır. Bu özel ihya ve inşa projesinin böylesi güzel bir esere dönüşmesinde emeği geçen bütün kurum ve şahıslara, müze üyelerimize, akademisyen ve araştırmacılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol Denizli Kent Müzesi'nin açılışını gerçekleştirerek bir süre eserleri inceledi.

DENİZLİ KENT MÜZESİ



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında 5 Şubat 2021'de imzalanan protokolle restorasyon çalışması başlayan Denizli Kent Müzesi, 1940'lı yıllarda Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi'nin uygulama birimleri olarak atölye binaları şeklinde inşa edildi. Erken Cumhuriyet Dönemi'nde inşa edilen Denizli Kent Müze'sinde restorasyon laboratuvarı, 3 adet çalışma ofisi, depo, hediyelik eşya, danışma ve bilet satış birimi bulunuyor. Denizli Kent Müzesi'nde 9 sergileme salonu yer alıyor. Buna göre; Kent Tarihi Salonu (2); Kentleşme ve Ticaret Salonu; Dokumacılık Salonu; Tarım ve Sanayi Salonu; Milli Mücadele Salonu; Denizli'de Müzik Salonu; Denizli'de Gündelik Yaşam Salonu ve Denizli' de Resim Salonu'nun yanında müzede Denizli'de Müzecilik Koridoru; Denizli'de Flora Fauna Koridoru ve Denizli'nin İleri Gelenleri Koridoru bulunuyor.