Bakan Yardımcısı Kıran: Kültürel değerlerimizin evrensel ölçekte temsilini çok önemsiyoruz

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 11:06 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:06

Kıran, Türkiye'nin yeniden UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 2017'de Yürütme Kurulu üyeliğine yüksek oranla seçildiğini hatırlatan Kıran, Türkiye'nin 2021-2025 dönemi için yeniden seçildiğini ve UNESCO salonunda Türkiye'ye desteğin ve teveccühün yansımasına şahitlik ettiklerini söyledi.

Kıran, Azerbaycan'ın da Yürütme Kuruluna seçilmesi nedeniyle "çifte bayram" yaşadıklarını belirterek, "Hepimizi gurura boğdu. Bu vesileyle bir kez daha Azerbaycanlı şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz." dedi.

UNESCO'nun kendileri için önemli platform ve uluslararası kuruluş olduğunu ifade eden Kıran, şunları söyledi:

"20 kurucu üyesinden biri olduğumuz bir uluslararası platform. O yüzden UNESCO bünyesinde verilen çalışmaları çok önemsiyoruz ve aktif katılım göstermeye özen gösteriyoruz. UNESCO fikrinin ilk ortaya çıktığı andan bu yana Türkiye bu örgütün her zaman aktif ve en önde gelen ülkelerinden biri olmuştur. UNESCO'yu aslında kültürel diplomasi bakımından eğitim, kültür ve sanat alanında tüm insanlığı ve çeşitlilikleri yansıtan platform olmasıyla da önemsiyoruz."

Kıran, son 2 yıldır Türkiye'nin UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer'in 40. Genel Konferansın Başkanlığını yürüttüğünü belirterek, "Türkiye'nin en üst düzeyde 2 yıl boyunca başarıyla Genel Konferans başkanlığını yürütmesinin, bugün UNESCO koridorlarında büyük takdir topladığını ve övgü aldığını gördük." diye konuştu.

Cengizer'e çalışmalarından ve Türkiye'nin UNESCO'daki görünürlüğüne katkılarından dolayı teşekkür eden Kıran, "UNESCO'nun en üst icra organına, yürütme kuruluğu üyeliğine 4 yıllığına yeniden seçilmiş olmak önümüzdeki yapılacak çalışmalarda bize önemli motivasyon sağlayacak. Bizim, kültürel değerlerimizin evrensel ölçekte temsilini çok önemsiyoruz. Bu bakımdan UNESCO'nun Yunus Emre'mizi, Hacı Bektaş-ı Veli'mizi, Ahi Evran'ımızı ve önümüzdeki yıl Süleyman Çelebi'mizi, Aşık Veysel'imizi anma konusunda tüm üyelerin verdiği destek önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kıran, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde 19 eserin, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde 20 eserin bulunduğunu ve bunların sayısının artması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyada çeşitliliklerin bir zenginlik olduğu gerçeğini güçlü şekilde duyurabilmesi adına bu değerlerin UNESCO sayesinde evrensel ölçekte yansıtmalarının çok önemli olduğunu kaydeden Kıran, bunun insanlığa katkıda bulunacak bir husus olduğunu belirtti.

Kıran, hükümet adına ülkesinin UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmesine bizzat şahitlik etmek istediğini aktararak, UNESCO üyelerinin verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

UNESCO'da dün yapılan seçimde Türkiye, üyelerden 158'inin oyuna alarak Yürütme Kurulu üyeliğine, 2021-2025 dönemi için yeniden seçildi.

Yürütme Kurulu, 58 üye ülkeden oluşuyor. 4 yıllığına seçilen ve yılda iki kez toplanan kurulda, UNESCO'ya ilişkin karar alma süreçlerine dair görüşmeler yapılıyor.

Türkiye, 195 üye ülkeden karar alıcı mekanizmada yer alan 58'i arasında yeniden yer aldı. Böylece Türkiye, küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarını daha yakından izleyebilme ve doğrudan katkıda bulunabilme imkanına sahip olacak.