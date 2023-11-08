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Kültür Sanat

Bakan Yardımcısı Mumcu'dan İsrail zulmüne kravatlı tepki

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Los Angeles'ta düzenlenen 'Hollywood Türk Film ve Drama Günleri' etkinliklerine Filistin bayrağının renklerini taşıyan bir kravat takarak katıldı.

8 Kasım 2023 Çarşamba 12:22 - Güncelleme:
Bakan Yardımcısı Mumcu'dan İsrail zulmüne kravatlı tepki
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın katkılarıyla yapıldı. Sony Stüdyoları'nda düzenlenen etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan "Atatürk" filminin dünya prömiyeri de yapıldı. Açılış gecesi, Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf edildi. Geceye; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nın yanı sıra Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum ve Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da katıldı.

LOS ANGELES'TA FİLİSTİN KRAVATI

Bakan Yardımcısı Mumcu'nun, Filistin bayrağının renklerini taşıyan bir kravat taktığı görüldü. Mumcu, Türk sinema endüstrisinin dünyadaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Mumcu, "Son 20 yılda dünyanın en prestijli sinema festivallerinde kazanılan başarıların yanı sıra sektöre aktarılan devlet desteklerinin de katkısıyla film üretiminde elde edilen ivmenin memnuniyet verici. Dünya genelinde 173 ülkeye ihraç edilen ve yaklaşık 750 milyon izleyici tarafından ilgiyle takip edilen dizi filmlerin, Türkiye adına önemli bir kültürel diplomasi aracı haline geldi" dedi.

Sinema sektöründen önemli isimler de Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'ne katıldı. Engin Altan Düzyatan, Aras Bulut İynemli, Meryem Uzerli, Ebru Şahin, Fadik Atasoy gibi ünlü isimlerin yanı sıra 'Traffic ve Savior' gibi önemli projelerin yapımcısı Cindy Cowan, Mad Men ve Breaking Bad'in yapımcısı Christina Wayne da Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nde yer aldı.

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