İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2025 Çarşamba / 21 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2596
  • EURO
    46,8425
  • ALTIN
    4323.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Bakanlığın ABD'deki çabaları sonuç verdi! 65 yıl sonra Türkiye'ye getiriliyor
Kültür Sanat

Bakanlığın ABD'deki çabaları sonuç verdi! 65 yıl sonra Türkiye'ye getiriliyor

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan ve yıllarca el değiştiren Roma İmparatoru Marcus Aurelius'a ait olduğu belirlenen bronz heykel, birkaç gün içinde ABD'den Türkiye'ye getirilecek.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
Bakanlığın ABD'deki çabaları sonuç verdi! 65 yıl sonra Türkiye'ye getiriliyor
ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1960'lı yıllarda Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan Marcus Aurelius heykelinin, yıllar süren hukuki ve bilimsel çalışmalar sonucunda ait olduğu topraklara geri getirilmesine yönelik çalışmalarını nihayete erdirdi.

Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihlendirilen, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak tasvir edildiği bronz heykel, Türkiye'den kaçırıldıktan sonra yıllarca el değiştirdi.

Son olarak ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna katıldığı belirlenen heykel için Bakanlığın, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürüttüğü işbirliği sonucunda heykelin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti.

Bu kapsamda bronz heykel, nisan ayında Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edilmişti.

65 YIL SONRA AİT OLDUĞU TOPRAKLARA GELECEK

ABD'deki işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Marcus Aurelius heykelinin 65 yıl sonra ait olduğu topraklara kısa süre içerisinde dönmesi bekleniyor.

Heykel, Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek özel bir uçuşla birkaç gün içinde Ankara'ya getirilecek ve yakın zamanda sanatseverlerle buluşacak.

Marcus Aurelius heykelinin iadesi, Türkiye'nin tarihi eser kaçakçılığına karşı verdiği mücadelenin en önemli başarılarından biri olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.