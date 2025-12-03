İSTANBUL 16°C / 7°C
Kültür Sanat

Bakanlık özel ödülleri sahiplerini buldu: Sanat ve edebiyatın öncüleri ödüllendirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin bu yılki sahiplerini duyurdu.

3 Aralık 2025 Çarşamba 11:02
Bakanlık özel ödülleri sahiplerini buldu: Sanat ve edebiyatın öncüleri ödüllendirildi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Ülkemizin kültür ve sanatını güçlendiren, üretimi ve yaratıcılığı her geçen yıl daha ileriye taşıyan kurumlarımızı desteklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

2025 yılı Bakanlık Özel Ödülleri'nin Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Akbank Sanata verildiğini belirten Ersoy, "Kültür ve sanat hayatımıza sundukları kıymetli katkılar için kendilerine teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin kültür birikiminin geleceğe taşınmasında emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- ÖDÜL ALAN KURUMLAR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ödüle layık görülen Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı, merhum ressam Mustafa Ayaz'ın kişisel sanatsal birikimini özgün bir müze yapısıyla gelecek kuşaklara aktarması, Ankara'nın kültür ve sanat yaşamındaki konumu, çok yönlü sergi ve eğitim faaliyetleriyle sanatsal üretime katkısı nedeniyle takdir edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği ise Türkiye'nin en geniş katılımlı yazar kuruluşu olarak edebiyat, düşünce ve sanat alanlarında yürüttüğü çalışmalar, "Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı", "Yazar Okulu", "Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni" gibi süreklilik gösteren projeleri ve yayıncılık faaliyetleriyle edebiyat dünyamıza yön veren kurumsal katkıları sebebiyle ödüle değer bulundu.

Akbank Sanat, çağdaş sanatın Türkiye'deki gelişimine uzun yıllardır sağladığı katkılar, genç sanatçılara üretim, sunum ve görünürlük alanı açan çalışmaları, sergiler, atölyeler ve uluslararası işbirliklerinden oluşan projeleriyle kültür hayatını zenginleştirmesi nedeniyle ödül alan bir diğer kurum oldu.

