İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2024 Cuma / 10 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2818
  • EURO
    35,0461
  • ALTIN
    2473.31
  • BIST100
    10528.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Bakanlıktan belgesel yapımlarına 10 milyon liralık büyük destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 44 belgesel film yapım projesine 10 milyon 335 bin lira destek sağladı.

DHA17 Mayıs 2024 Cuma 12:42 - Güncelleme:
Bakanlıktan belgesel yapımlarına 10 milyon liralık büyük destek
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sinema sektöründe nitelikli belgesel film yapımlarının gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahip olan Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri, sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu tarafından belirlendi. Bu yıl 191 belgesel film yapım proje başvurusunu değerlendiren kurul, 44 proje için 10 milyon 335 bin lira destek verilmesine karar verdi.

DESTEK MİKTARI 44,9 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Bakanlık, geçen ay 23 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 840 bin lira, 28 kısa film yapım projesine 3 milyon 846 bin lira, 9 kısa animasyon film yapım projesine 935 bin lira, 87 yerli film gösterim projesine de 27 milyon 935 bin lira destek sağladı. Belgesel film yapımlarına aktarılan yeni destekle, bu yıl içinde sinema sektörüne aktarılan toplam destek miktarı 44,9 milyon liraya ulaştı. Bakanlık; çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım ile uzun metrajlı sinema film yapımına ilişkin başvuruları ise mayıs ayı sonuna kadar değerlendirecek.

  • Kültür ve Turizm
  • Belgesel Film
  • Destek Sağlama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.