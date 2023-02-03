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Kültür Sanat

Bakanlıktan sinema salonlarına 14,2 milyon destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek sağlayacak.

AA3 Şubat 2023 Cuma 10:59 - Güncelleme:
Bakanlıktan sinema salonlarına 14,2 milyon destek
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, küresel salgın sürecinde kapılarını uzun süre kapatmak zorunda kalan sinema salonu işletmecilerine "Yerli Film Gösterim Desteği" verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörünün yoluna daha güçlü devam edebilmesi amacıyla 2023 için başvuru yapılan tüm illerdeki 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek verecek.

Destek alan sinema salonlarının listesine, Sinema Genel Müdürlüğünün "https://sinema.ktb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

BAKANLIK DESTEKLİ FİLMLER İLK SIRADA

Sinema salonlarında, Ocak 2023'te toplam seyirci sayısında, 2022'nin aynı ayına göre yüzde 10 artış yaşandı.

Bu yıl en çok izlenen filmler arasında 2 milyonu aşan seyirci sayısıyla Bakanlık destekli "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" ilk sırada yer aldı. Rafadan Tayfa'yı "Avatar: Suyun Yolu" ve "Kutsal Damacana 4" filmleri takip etti.

1 MİLYON ÖĞRENCİ SİNEMAYLA BULUŞTURULACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi, 2023'te de devam edecek.

Projeyle 81 ildeki ortaöğretim öğrencilerine bulundukları kentte yer alan sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi yapılacak.

Böylece sinema kültürünün yaygınlaştırılması sağlanırken, doluluk oranı düşük ilk seansların kullanımıyla sinema salonlarına maddi katkı sunulacak.

Proje kapsamında, 1 milyon öğrenci sinemayla buluşturulacak.

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