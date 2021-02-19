Bakanlıktan sinema sektörüne destek

DHA 19 Şubat 2021 Cuma 10:42 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 10:42

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; başarılı yapımlara temel oluşturacak ve genç sinemacıların sektöre adım atmasına katkı sağlayan senaryo, kısa film, animasyon film ve proje geliştirme türlerindeki 2021 yılı destekleri açıklandı. Sinema sektörü ve bakanlık temsilcisinden oluşan 8 kişilik kurulca yapılan değerlendirme sonucunda 35 senaryo ve diyalog yazım projesine 553 bin lira, 43 kısa film yapım projesine 799 bin lira, 7 animasyon film yapım projesine 200 bin lira ve 3 proje geliştirme projesine 230 bin lira olmak üzere toplamda 88 projeye 1 milyon 782 bin lira destek kararı alındı. Geçtiğimiz yıllara göre destek alan kadın senarist ve yönetmen sayısındaki artış dikkat çekerken senaryo türünde destek alan kadın oranı yüzde 55, tüm türlerde ise yüzde 45 oldu.

Bakanlığın açıkladığı yeni desteklere Sinema Genel Müdürlüğünün 'https://sinema.ktb.gov.tr/TR-281967/2021-2-sayili-sinema-destekleme-kurulu-kararlari-acikla-.htmln' adresinden ulaşılabiliyor.