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Kültür Sanat

Bakanlıktan sinemaya 34 milyonluk dev destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektöründen toplam 147 projeye 34 milyon 556 bin lira destek sağlandığını açıkladı.

DHA3 Mayıs 2024 Cuma 11:08 - Güncelleme:
Bakanlıktan sinemaya 34 milyonluk dev destek
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; senaryo ve diyalog yazım, kısa film yapım, kısa animasyon film yapım ve yerli film gösterim türlerine yönelik 2024 yılı destekleri açıklandı. Sinema sektörü temsilcilerinden oluşan Destekleme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede toplam 147 projeye 34 milyon 556 bin lira destek sağlandı. 23 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 840 bin lira, 28 kısa film yapım projesine 3 milyon 846 bin lira, 9 kısa animasyon film yapım projesine 935 bin lira, 87 yerli film gösterim projesine de 27 milyon 935 bin lira destek verilecek.

Bakanlığın belgesel film yapım başvuruları nisan ayı içerisinde; çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım, uzun metrajlı sinema film yapım türlerindeki başvurular ise mayıs ayında değerlendirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başvuru yapılan illerdeki 108 sinema salonuna vereceği destek miktarı ise 27 milyon 935 bin lira olacak. Destekleme Kurulu kararlarına Sinema Genel Müdürlüğünün https://sinema.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

  • Kültür ve Turizm
  • Sinema Sektörü
  • Destek Projeleri

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