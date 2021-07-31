Balıkesir'de bulundu! 2 bin 400 yıllık

AA 31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:48 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:48

Kazdağları'nın eteklerindeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda yürütülen 21. dönem kazıları sürüyor.



Kazılarda, biri 2 bin 400 yıllık pitos, diğeri 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen, doğrudan toprağa gömülmüş mezar ortaya çıkarıldı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yoğun çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Antandros'taki kazıların iki alanda yürütüldüğünü, bunlardan birisinin yamaç ev olarak değerlendirilen Roma villası olduğunu anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Yamaç evde Roma villasının konumlandığı bir üst terasta çalışmalara yeni başladık. Orası yeni bir sektör olarak devreye girdi. Nekropolis'teki çalışmalarımız da aynı alanda sürdürülmekte. Şu anda arkadaşların arkada çalıştıkları alan bir 'pitos' mezar. Milattan önce 4. yüzyıla ait olduğunu düşünüyoruz. Şu an bir bireyin kafatasına ilişkin bulgular gelmeye başladı. Daha henüz mezar hediyesine ulaşamadık."

Nekropolisteki diğer çalışma alanında da doğrudan toprağa gömülmüş bir mezarı açığa çıkarmaya çalıştıklarını belirten Polat, Antandros'ta pitos, lahit, çatı kiremiti ya da doğrudan toprağa gömme gibi çok farklı ölü gömme geleneklerini görmenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.