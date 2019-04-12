Barışa manevi yolculuk

Ünlü fotoğrafçı Peter Sanders’ın fotoğraflarının yer aldığı “Barışa Manevi Bir Yolculuk Işığı Aramak” sergisi, Taksim Sanat’ta ziyarete açıldı. Kültür AŞ tarafından gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Sanders, sergiyi bu kadar kısa sürede gerçekleştirdikleri için emeği geçenlere teşekkür etti. Sanders, “Bunu sadece Türkler başarabilirdi. Çok etkileyici, ziyaretçilerin de bu sergiden istifade edebilmesini umuyorum.” dedi. İnsanların bazen kendilerine bazı sorular sormaları gerektiğini belirten Sanders, ‘Ben kimim ve neden buradayım sorularını daima aklımızda tutmalıyız’ diye konuştu. Sadece “Barış istiyoruz” diyerek kenara çekilmenin doğru olmayacağını ifade eden sanatçı, hiçbir şeyin onu düşlemeden, zihinde canlandırmadan gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Sanders, “Barışı öncelikle gerçekleşebilecek bir şey olarak görüp sonra bu ihtimal üzerine onu gerçekleştirebilmek için çok sıkı çalışmamız gerekir.” diyerek, insanların hem sorunun hem de çözümün bir parçası olduğunu ifade etti.

Sergi, 10 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.