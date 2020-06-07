AA 07 Haziran 2020 Pazar 14:50 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 14:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.