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Kültür Sanat

Başkan Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı.

AA07 Haziran 2020 Pazar 14:50 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 14:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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