Başkan Erdoğan'ın söylediği İran atasözü, ''Nişestend u goftend u ber-hâstend'' ne demek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında dikkat çeken bir cümle kullandı.

Bir İran atasözü olduğunu dile giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, altıyı masaya ithafen "Nişestend u goftend u ber-hâstend" dedi.

Atasözünü ilk kez duyan milyonlarca vatandaş, ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

Cümle anlamı gündemin en merak edilenleri arasında girerken, Erdoğan anlamını da açıkladı.

Türk hükümdarı Gazneli Mahmud'a meşhur "Şehnâme"yi yazıp sunan İranlı şair Firdevsî', "Nişestend u goftend u ber-hâstend" der. Anlamı ise "Oturdular, konuştular ve kalkıp gittiler" demektir.

Gazeteci Murat Bardakçı, atasözünün kullanım amacını şöyle açıklıyor:

"Şark dünyasının edebiyatında ve tarihinde, devlet büyüklerinin çok önemli bir işin ne şekilde yapılacağına karar vermek maksadıyla biraraya gelip uzun uzun konuşmalarına rağmen hiçbir netice alamamalarından bahsedilirken, hep bu mısra kullanılmıştır."