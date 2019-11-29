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Batmadan’a Altın Terazi

9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında düzenlenen ‘Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda En iyi Film ödülü’nü ‘Batmadan’ adlı yapım aldı.

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Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. “Herkes İçin Adalet” temalı festivalin direktörü Bengi Semerci törende yaptığı konuşmada, umudu merkeze alarak hareket ettiklerini belirterek, “Seyirci sayımız her yıl artıyor. Bu durum gelecek yıl festivali yapmak için bize daha fazla heyecan verdi” dedi. Gecede, Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması “En İyi Film Ödülü”nü “Batmadan (Buoyancy)” filmiyle Rodd Rathjen aldı. Kıvanç Sezer’in “Küçük Şeyler (La Belle Indifference)” filmi, Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması dalında “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü. Filmin başrol oyuncularından Başak Özcan’a ise bu yıl ilk defa “Jüri Özel Takdiri” sertifikası verildi. 

KISA FİLMLERE ÖDÜL

Altın Terazi Kısa Film Proje Yarışması En İyi Senaryo Ödülünün “Peripetia” ile Merve Gezen’e verildiği törende, Kısa Film Jüri Özel Ödülü “İtham (Accusation)” ile Melih Bilici’ye, Kısa Film Seyirci ödülü ise “Eksik (Lack)” ile Volkan Budak’a takdim edildi. Her yıl seyirciler tarafından oylama sistemiyle verilen Seyirci Ödülü’nü “8 Numaralı Jüri Üyesi” filminin kazandığı festivalde, Öğrenci Jürisi Ödülü “Hapishane Müdürü / Sorkhpoust”a verildi.     

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