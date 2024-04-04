İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu, oğlu İlker İnanoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu Özdemir'in taziyeleri kabul ettiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyuncular Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Hülya Avşar ve İnanoğlu'nun damadı Cüneyt Özdemir'in yanı sıra Lütfü Türkkan, İnan Güney ve Murat Aydın'ın da aralarında bulunduğu siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Sanatçı Orhan Gencebay, tören öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada İnanoğlu'nun tam bir sinema insanı olduğunu belirterek, "Harika bir insandı. Sinemada bu denli izler bıraktı. Tanrının emriyle göçtü. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimize sabırlar versin." dedi.



Usta sinemacının oğlu İlker İnanoğlu üzüntüsünü, "Herkesin dediği gibi bir devir bitti. İmparator geçti, Yeşilçam'ı kuran adam gitti. Büyük bir değer kaybetti Türkiye. Onun mirasını elimizden geldiği kadar yaşatacağız. Her şeyi yapacağız." sözleriyle dile getirdi.

Oyuncu Kerem Alışık da çok üzgün olduğunu ve İnanoğlu'nu çok özleyeceğini aktararak, "Sinemamızı kaybettik. Sinema da sinemasını kaybetti bence. Türker Ağabey, benim baba yarım, çocukluğum, gençliğim, sinemalarımdı. Yaşamını sinemaya verdi, gitti. Sinemayı terk etti, sinema salonlarından ayrıldı." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu Zafer Ergin ise sinemanın bir ustasını kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirerek, "Beraber çalışırdık. Çok acı bir gün. Allah sevenlerine ve hepimize kuvvet versin. Allah rahmet eylesin." diye konnuştu.

Cenaze namazının ardından İnanoğlu'nun naaşı dualarla omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. İnanoğlu'nun cenazesi Kanlıca'daki aile mezarlığında toprağa verildi.