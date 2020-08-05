Bayram hediyesi gibi rekor

05 Ağustos 2020 Çarşamba 00:04 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 00:04

Üstün "Kitap yayıncılığında ciro bazında dünyada 16. Sıradayız; yeni başlıkta dünyanın 6. Sırasına yükseldik. İtalya'yı geçtik. Fransa ile dinamik bir yarış içindeyiz. 29 Temmuz akşam saat 17:00 itibarıyla, sadece Temmuz ayında, Türkiye'de yayınlanan kitap sayısı: 60 milyon 637 bin 920. Kişi başına düşen yeni kitap sayısı 5 eğitim, 5 kültür kitabı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kitap, her konuda kurucu güç olacak." dedi.

Kitap Yayınında Yeni Rekor

4 Meslek Birliğinin çatı kuruluşu olan ve 1000’in üzerinde kitap yayıncısı üyesi bulunan Yayıncı Meslek Birlikleri Fedarasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün; kitap yayınında tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı.

29 Temmuz akşam saat 17:00 itibarıyla, sadece Temmuz ayında, Türkiye’de yayınlanan kitap sayısının 60 milyon 637 bin 920 olarak gerçekleştiğini ifade eden Üstün; yayıncılar, yazarlar, okurlar, öğretmenler, anneler, babalar… Toplumun bütün kesimlerinin bu rekorun sahibi olduğunun altını çizdi.

Yıkılan Şehir Efsanesi

“Türkiye kitap okumuyor.” kalıbının asılsız bir şehir efsanesi olduğunu söyleyen YAYFED Başkanı: “Türkiye kitap okuyor arkadaşlar. “Türkiye kitap okumuyor” yıkılan bir şehir efanesidir.” İfadelerini kullandı.

Elde edilen rekorun tesadüfi olmadığını, sektörün 2011 yılından itibaren gösterdiği üstün gayretin bir neticesi olduğunu vurgulayan Üstün, 2011 yılından itibaren yayınlanan kitap sayılarını da paylaştı.

İtalya’yı Geçtik Fransa’yla Yarışıyoruz

Açıklamaya göre 2011 yılından itibaren yayınlanan kitap adetleri şöyle:

2011, 289 milyon. 2012, 293 milyon. 2013, 330 milyon. 2014, 344 milyon. 2015, 384 milyon. 2016, 405 milyon. 2017, 408.000 milyon. 2018, 411 milyon. 2019, 424 milyon.

Bu rakamlara; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda dağıtılan 240 milyon ders kitabı ile 48 sayfaya kadar olan bandrolsüz 200 milyon kitap dahil değil.

Yayınlanan bütün kitaplar dikkate alındığında 2019 yılı itibarıyla 850 milyon kitap üretiminin söz konusu olduğunu; bunun ise kişi başına 5 kültür kitabı, 5 eğitim kitabına karşılık geldiğini ifade eden Üstün Türkiye’nin; ciro bazında dünyada 16. sırada, yeni başlık üretmekte ise dünyanın 6. ülkesi olduğunu; İtalya’yı geçip, Fransa ile dinamik bir yarış içinde olduğunu söyledi.

Kitap Kurucu Güç

Kişinin doğrudan haberin, bilginin, bilgi üretiminin kaynağı olduğu bir süreç yaşandığını; bunun kişisel donanım ve kitaba olan ihtiyacı artırdığını söyleyen Üstün;

“2020 yılına girerken Pandemi nedeniyle ümitsizdik. Hiç öyle olmadı. Beklentilerimizin çok üstünde bir taleple karşılaştık. Kitap arzı buna bağlı olarak müthiş yükseldi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da; kitabın kurucu güç olarak yükseleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Tüm Zamanların Rekoru Temmuz’da Geldi

YAYFED rakamlarına göre 2020 yılında ay ay üretilen kitap sayıları şöyle:

Ocak, 32 milyon 764 bin 39. Şubat; 31 milyon 611 bin 619. Mart, 33 milyon 75 bin 479. Nisan, 22 milyon 805 bin 170. Mayıs, 23 milyon 588 bin 60. Haziran, 50 milyon 665 bin 889. 29 Temmuz itibarıyla, sadece Temmuz ayında üretilen kitap sayısı ise tüm zamanların rekoru; 60 milyon 637 bin 920.

Kitap yayınını okurun taleplerinin belirlediğini; okuma alışkanlığımızdaki gelişmenin, hiçbir yorumla gölgelenemeyeceğini söyleyen Üstün; “Bu sevinç hepimizin. Hepimiz birlikte daha da artırabiliriz.”

Bir Bayram Hediyesi

Gelişen okuma kültürünün, ülkenin gelişmesine büyük bir ivme katacağını ifade eden Üstün; “Okuma kültürü konusunda millet olarak büyük bir gayretimiz var. Bu gayret, her türlü takdiri hak ediyor. Herkes, konumu, kurumu, kuruluşu… Topyekün bu gelişmeye omuz vermeli. Ana medya, sosyal medya, devlet kurumları, yayıncılar, sivil toplum kuruluşları… Ama, fakat cümleleri lütfen kurmasın, bu başarıyı geliştirecek eylemler oluştursun. Ülkemiz için birey olarak yapabileceğimiz bu güzel katkıyı birlikte yapalım. Kırdığımız rekor bizim için bir bayram hediyesi. Herkesin bu sevince ortak olmasını dilerim.”