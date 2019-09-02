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Bayramiçli Mehmet Akif beyazperdede

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un Bayramiç’te geçen çocukluk yıllarını beyaz perdeye aktaran “Akif”  belgeselinin galası yapıldı.

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Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un çocukluğunun bir bölümünün geçtiği Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çekilen “Akif” adlı belgeselin galası yapıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi’ndeki galaya katılan davetliler, filmin oyuncuları ve senaristi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.      

Belgeselde, Mehmet Akif Ersoy’un yetişkinliğini canlandıran Erdoğan Özerdem katılımcılardan yoğun ilgi gördü.Galaya katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Tüm Türkiye’miz için ‘milli şair’ diye ifade ettiğimiz, ‘Çanakkale destanını yazan kişi’ diye gurur duyduğumuz Mehmet Akif Ersoy’un aslında Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde doğup büyüdüğünü, babasının buralarda görev yaptığını, kendi gezdiği köprüyü, suya girdiği deresi, hatıralarıyla beraber bir önemli dönemi burada geçirdiğini öğrendik’’ ifadelerini kullandı. 

45 DAKİKALIK FİLM

Senaryosunu Ömer Erbil’in yazığı Nihal Ağırbaş’ın yönettiği belgeselin ana sponsorluğunu İÇDAŞ üstlendi. Ehl-i Hayal Film tarafından çekilen bu belgesel 45 dakikadan oluşuyor. 

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