Beklenen eser Milli Türk Talebe Birliği ''Bir Neslin İnşası'' çıktı

Eser, 1980 yılında faaliyetleri durdurulan MTTB'nin geçmişte üstlendiği misyonu ve bıraktığı derin izleri kapsamlı bir anlatımla ele alıyor. Kitapta yalnızca bir teşkilatın faaliyetleri değil; aynı zamanda "bir neslin inşası" süreci ve bu sürecin gerçek kahramanları da okuyucuya aktarılıyor. MTTB'nin salonlarında yapılan konuşmalar, kurulan dostluklar ve zamanla hayata taşınan fikirlerin, Türkiye'nin toplumsal ve fikrî gelişimine katkısı vurgulanıyor.

İlk kez yayımlanan yüzlerce fotoğraf ve belgeyle zenginleştirilen çalışma, bir davanın hafızasını canlı tutmayı ve yeni nesillere bu ruhu aktarmayı amaçlıyor. "Bir Neslin İnşası", hem tarih meraklıları hem de gençliğin fikrî yolculuğuna ilgi duyan okurlar için önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.