İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3719
  • EURO
    51,368
  • ALTIN
    6339.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Beklenen eser Milli Türk Talebe Birliği ''Bir Neslin İnşası'' çıktı

Milli Türk Talebe Birliği'nin uzun süredir beklenen eseri Bir Neslin İnşası yayımlandı. Milli Türk Talebe Birliği tarafından hazırlanan kitap, Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir rol üstlenmiş bir teşkilatın hikâyesini gün yüzüne çıkarıyor.

HABER MERKEZİ26 Mart 2026 Perşembe 15:48 - Güncelleme:
Beklenen eser Milli Türk Talebe Birliği ''Bir Neslin İnşası'' çıktı
ABONE OL

Eser, 1980 yılında faaliyetleri durdurulan MTTB'nin geçmişte üstlendiği misyonu ve bıraktığı derin izleri kapsamlı bir anlatımla ele alıyor. Kitapta yalnızca bir teşkilatın faaliyetleri değil; aynı zamanda "bir neslin inşası" süreci ve bu sürecin gerçek kahramanları da okuyucuya aktarılıyor. MTTB'nin salonlarında yapılan konuşmalar, kurulan dostluklar ve zamanla hayata taşınan fikirlerin, Türkiye'nin toplumsal ve fikrî gelişimine katkısı vurgulanıyor.

İlk kez yayımlanan yüzlerce fotoğraf ve belgeyle zenginleştirilen çalışma, bir davanın hafızasını canlı tutmayı ve yeni nesillere bu ruhu aktarmayı amaçlıyor. "Bir Neslin İnşası", hem tarih meraklıları hem de gençliğin fikrî yolculuğuna ilgi duyan okurlar için önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.

  • Milli Türk Talebe Birliği
  • Bir Neslin İnşası
  • Tarihçe

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da yol kavgası! Vatandaşlar ayıramadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.