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Kültür Sanat

“Ben Bilirim” 500. bölümünü kutladı

Alper Ateş'in sunduğu ve 360 ekranlarında yayınlanan, sevilen yarışma programı “Ben Bilirim” 500. kez seyirci ile buluştu.

HABERİN
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26 Ekim 2021 Salı 15:02 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 15:08
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Ben Bilirim 'in dün akşam yayınlanan bölümünde 500.Bölüm olması coşku ile kutlandı.

500. bölüm şerefine geride bıraktığımız bölümlerde yarışmaya damga vuran yarışmacılar ile tekrardan yarışıldı. Yarışmada birbirinden keyifli anlar yaşandı.

Her yeni bölümde yarışmaya başvuru videoları ile başlanırken 500. bölüm özelde ise geçmiş bölümler ve eski stüdyoda nostaljik bir yolculuğa çıkıldı.

Yapımcılığını Onur İliman'ın yaptığı, 90 binin üzerinde adayın başvurduğu programda, 7 ülke ve Türkiye'nin 75 ilinden ve 2000'e yakın yarışmacı "Ben Bilirim" rekabetine ve heyecanına ortak olmaya devam ediyor.

Sizde "Ben Bilirim" diyorsanız; https://www.tv360.com.tr/benbilirim başvuru sayfasından yarışmaya katılım sağlayabilirsiniz.

Ben Bilirim diyenlerin yarışması "Ben Bilirim" hafta içi her akşam 19.00'da 360'ta!

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