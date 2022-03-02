Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen vizyon tarihi

2 Mart 2022 Çarşamba 13:06 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:06

Bergen'in hayatını anlatan filmin vizyon tarihi belli oldu. Kısa ömrüne 129 şarkı, 5 longplay, 11 kaset ve bir film sığdırmış olan şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan filmin başrolünde Farah Zeynep Abdullah yer alıyor. Peki Bergen filmi ne zaman vizyona giriyor? İşte Bergen vizyon tarihi ve oyuncuları.

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Bergen filmi Mart ayının ilk haftası vizyona giriyor. Hayat hikayesiyle herkesi etkileyen "Acıların Kadını" Bergen'in vefatının ardından 33 sene geçti. Arabesk şarkıcısı Bergen'in hayatı ve ölümünü anlatan Bergen filmi vizyona girmeye hazırlanıyor.

Bergen filmi, ünlü arabesk şarkıcısı Belgin Sarılmışer'in acılarla dolu hayatını konu alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Binay'ın üstlendiği filmin senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz üstleniyor.

BERGEN VİZYON TARİHİ

Farah Zeynep Abdullah ve Ersal Beşikçioğlu'nun başrollerinde yer aldığı Bergen filmi 4 Mart'ta sinema seyircisiyle buluşacak.

Sevdiği adam tarafından yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in acı dolu hayatı izleyiciyi derinden etkileyecek.

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI

Bergen filminin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Ersal Beşikçioğlu yer alıyor. Aynı zamanda Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.

BERGEN'İN HAYATI

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 1960 yılında Mersin'de doğdu. Anne ve babasının boşanmasıyla annesi Sebahat Çakır'la 1966'da Ankara'ya yerleşti.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı. 1979'da arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde sahneye çıktıktan sonra çalışması için aldığı teklifi kabul etti. Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan "Şikâyetim Var"ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden "Kimbilir?" şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.

1985'e kadar Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da sahne alan sanatçı, patronuyla birlikte "Kardeşiz Kader" isimli bir demo kaset hazırladı ve Yaşar Kekeva'ya gönderdi. Bergen'i beğenen Kekeva, sanatçıyı İstanbul?a davet etti. İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplay'i olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu.

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan "Şikâyetim Var"ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden "Kimbilir?" şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.

1985'e kadar Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da sahne alan sanatçı, patronuyla birlikte "Kardeşiz Kader" isimli bir demo kaset hazırladı ve Yaşar Kekeva'ya gönderdi. Bergen'i beğenen Kekeva, sanatçıyı İstanbul?a davet etti. İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplay'i olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 1989 yılının Ağustos ayında bir gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Memleketi Mersin'e defnedildi.