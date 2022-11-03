Beş ciltten oluşan ''İstanbul'un İç Tarihi-Fatih'' eseri tamamlandı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre eserde, Cemaleddin Server Revnakoğlu'nun İstanbul'a ilişkin kayda aldığı notlardan Fatih semtiyle ilgili bölüm yer alıyor.

Beş ciltlik ve 2 bin 500 sayfadan oluşan çalışma, cumhuriyet dönemi Fatih semti hakkında ilgi çekici bilgiler içeriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, eserin ilim ve kültür çevrelerinde beğeni ve ilgiyle karşılandığını belirterek, "Benim de bizzat heyecan duyduğum bu prestij eseri kültür dünyamıza armağan etmekten büyük mutluluk duydum. Eski eserler, tarihi arşiv ve kitabeler uzmanı olan Cemalettin Server Revnakoğlu, şehirden içre bir şehre tanıklık etmiş ve bu tanıklığı titizlikle kayıt altına alan bir İstanbul aşığı. Bu kayıtları yarım asır sonra okuyucularıyla buluşturmaktan kıvanç duyuyorum ve büyük emeği olan Prof. Dr. Mustafa Koç olmak üzere tüm emeği geçenleri de tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Koç ise üniversite yıllarından itibaren İstanbul'u keşfetme arzusunun olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul, herkese miktarınca bir şey söyler ama en çok kalbi, aklı, tecrübesi ve malumatı olana sırlarını döken şehirdir. Biz Mevlana'nın meclisine köyden gelmiş basit bir çoban gibiydik İstanbul karşısında. Ne Mesnevi'yi anlayacak arka plana, ne insana, ne cemiyete, ne de müesseseler tarihine maliktik. İstanbul hepsinin toplamıydı, istifli bir yığınıydı. Bu hem yazma metinlerin içinden geçmeyi gerektiriyordu hem matbu metinlerin. Basit bir turist rehberinin arkasına düşen insanın ve diğer kalabalıkların İstanbul'u gerçek İstanbul değildi. Revnakoğlu ile ilk mülakatımda aradığım şeye yaklaştığımı hissetmiştim."

Çalışmada, Fatih Camii merkez alınarak çizilen rotalarla, Karagümrük, Edirnekapı, Ayvansaray, Balat, Zeyrek ve Vefa'nın yanı sıra Şehremini, Samatya, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Aksaray, Mevlanakapı, Belgradkapı, Silivrikapı, Haseki, Samatya semtlerinin daha önce hiçbir şehir rehberinde yer almayan tarihi anlatılıyor.