Bestekar Amir Ateş: Bizim geleneğimizde hafız sanatçılar var

Amir Ateş, Yeni Dünya Vakfı’nda düzenlenen Babıali Enderun Sohbetlerine konuk oldu. Ateş, burada yaptığı sohbette, musikinin bir derya olduğunu ifade ederek, bu alanda birçok kıymetli sanatkarın yetiştiğini söyledi.

ŞİİR MÜZİĞİ BESLEDİ

Kendilerinden istifade ettiği meşhur mevlithanlara da değinen Ateş, “Bizim geleneğimizde hafız sanatkarlar vardır. Sadettin Kaynak, Halil Çanakkaleli, Kani Karaca, Aziz Bahriyeli, Fevzi Mısır işte bu isimlerdendir” diye konuştu. “Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim” ve “Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın” eserlerinin yazılış hikayelerini anlatan Ateş, şiir ve musiki arasında çok köklü bir bağ olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: “Merhum şairimiz Bekir Sıtkı Erdoğan ile yakın bir dostluğumuz vardı. Kıymetli şiirlerini bestelemek nasip oldu. Musikimiz şiirimizden hep beslenmiştir.

MEVLİTHANLIK AYRI BİR SANATTIR

Mevlit, ayetlerden, hadislerden ayrı ayrı kelamlardan sirayet etmiş bir eserdir. Bizim geleneğimizde güçlü bir damardır. Musiki çok değişik ve etkileyici bir eserdir, dinleyen insanı bambaşka alemlere alır götürür.”