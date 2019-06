Beyaz perde ‘fanatik’ görsün

Kimi zaman hayranlık duyarız, kimi zaman medyadaki davranış biçimlerinden etkilenip kendimize rol model yaparız. Sinema karakterleri, kahramanlar az biraz hepimizi etkilemiştir. Ancak işi bir de ‘tutku’ derecesine getiren ‘fanatik’ler vardır.

İşte bu fanatikler kimi zaman filmlere, belgesellere de konu olmuştur. İstanbul Modern Sinema da yazı ‘fanatikliği’ konu alan filmlerle karşılıyor.

HAYRANLIK VE TRAJEDİ

Sinema seyircisi için hazırlanan programda gösterilecek filmler, hayranlık duyulan ile aradaki sınırların kalktığı günümüzde komedi ile trajedi arasında gidip gelen farklı hikâyelere odaklanıyor. Özdeşleşmekle “hastası” olmak arasındaki sınırları araştıran seçki, fanatizm olgusunun ne kadar katmanlı ve karmaşık olduğunu da gösteriyor.

YERLİ VE YABANCI FİLMLER

20-30 Haziran tarihleri arasında seyirciyle buluşacak seçkide Ken Loach imzalı Hayata Çalım At’ı (Looking for Eric, 2009) ve Rodney Ascher’in, Stanley Kubrick’in Cinnet (The Shining) filmindeki otelin oda numarasından adını alan belgeseli 237 Numaralı Oda’sı da (Room 237, 2012) yer alıyor.

Seçkide ayrıca, Müslüm Babanın Evlatları, Ayı Brıgby, Ingrıd Batıya Gidiyor, Trekkies, Stalin’in Ölümü, Sınırsız Eğlence, Bir Zamanlar Normaldim, Gözü Tamamen Kapalı, Fanatik, Heavy Metal Odası gibi filmler gösterilecek.