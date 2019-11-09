Beyaz perde James Dean’i hortlatacak 

‘Tüm vücut özel efekti’ (full body CGI) aracılığıyla gerçek görüntü ve fotoğrafları kullanılacak Dean’in dijital olarak hayata döndürüleceği kaydedildi. Collider’da yer alan habere göre aynı isimli romandan uyarlanan film, Vietnam Savaşı’nın bitiminde terk edilen 10 binden fazla askeri köpeği konu alıyor. Dean’in filmde yardımcı rolde yer alacağı belirtiliyor. Finding Jack, Dean’in ailesinin rızasıyla görüntülerinin kullanım haklarını alan Anton Ernst ve Tati Golykh tarafından yönetilecek. Imagine Engine, Güney Afrikalı görsel efekt şirketi MOI Worldwide’la beraber James Dean’i hayata döndürmek için çalışırken, Ernst ve Golykh kendi prodüksiyon şirketleri Magic City Film üzerinden filmin yapımını üstlenecek.