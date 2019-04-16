Bibi Andersson öldü
İsveçli yönetmen Ingmar Bergman’ın Yedinci Mühür ve Persona filmleriyle yıldızı parlayan Bibi Andersson önceki gün 83 yaşında hayatını kaybetti.
İsveç Film Enstitüsü Enstitü tarafından dört kez en iyi kadın oyuncu seçilen Andersson, John Huston ve Robert Altman filmleri dahil onlarca yapımda rol almış ve tiyatro yönetmenliği yapmıştı. Andersson, 2009 yılında geçirdiği inme sonrası beyaz perdeden uzaklaşmıştı.
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