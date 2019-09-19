Biletler satışta

Tiyatrolarda gişe heyecanı başladı. 2019-2020 yeni tiyatro sezonunun ilk biletleri internet üzerinden ve Devlet Tiyatroları gişelerinden bugün satışa sunuldu. Gişeye gelerek bilet almak isteyen tiyatroseverler, ilk biletlerini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un elinden aldı. Sanatseverleri tüm oyunları izlemeye davet eden Kurt, çalışanlar ve tiyatroseverler adına hayırlı bir sezon olmasını dileyerek, seyircilerin yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

‘KEŞANLI ALİ’ DE VAR

Türk edebiyatının usta kalemi Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Gulyabani” eseri, tüm zamanların yazarı William Shakespeare’in “Yanlışlıklar Komedyası”, Türk öykü ve tiyatro yazarı Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı”, Türk oyun yazarı Ekrem Reşit Rey’in “Lüküs Hayat”, ünlü Alman tiyatro yazarı ve yönetmeni Bertolt Brecht’in “Küçük Burjuva Düğünü’, Adalet Ağaoğlu’nun “Kozalar” isimli oyunları Devlet Tiyatrolarının bu sezon ilk turdaki yeni oyunları arasında yer alıyor.

'REİS BEY' DEVAM EDİYOR

Yeni oyunların yanı sıra geçtiğimiz sezonlarda kapalı gişe oynayan Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey”i, Orhan Kemal’in “Üç Kağıtçı”sı, Dostoyevski’nin ölümsüz eseri “Suç ve Ceza” ve Moliere’in “Cimri”si de bu sezon seyircilerin beğenisine sunulmaya devam edilecek.

Devlet Tiyatroları, yeni oyunların yanında sezon içerisinde gerçekleştireceği projelerle de sezona damga vurmayı hedefliyor. Geçen sezonlarda gerçekleştirilen ve tiyatroseverler tarafından ilgiyle takip edilen “Nöbetçi Tiyatro” uygulamasının kapsamı genişletilecek. Ekrem Reşit Rey’in yazdığı “Lüküs Hayat”, 1930’ların Türkiye’sinde Batılılaşma özentisinde olanlarla halk kesiminden insanlar arasında doğan komik durumları anlatacak. Devlet Tiyatroları sahnelerinde ilk kez perde açacak olan Murat Atak’ın yönettiği oyun, 5 Ekim Cumartesi günü Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde prömiyer yapacak.