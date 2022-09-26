Bilim dünyası benzersiz keşfin peşinde! 76 milyon yıl önce yok olmuştu: İmkansızı başardılar

Kanada, Alberta'daki Dinosaur Provincial Park'ta araştırmacılar bir yamaçtan dışarı çıkmış halde bir fosil bulundu. Teri Kaskie adlı gönüllü bir ekibin tespit ettiği keşif sonrası, Reading Üniversitesi'nden Dr Brian Pickles harekete geçti. Bilim insanları keşfin büyük, bitki yiyen, ördek gagalı bir tür olan hadrosaur olduğu değerlendirmesi yaptı.

76 MİLYON YIL ÖNCE YOK OLDU

Araştırmacılar, yeni keşfedilen bir fosilin inanılmaz derecede nadir bir keşif olabileceğini söylüyor.

Numunenin yaklaşık 76 milyon yıl önce Kretase döneminde bir zamanlar nehir sisteminde dolaşırken öldüğü tahmin ediliyor. Toplamda, iskelet 13 fit (4 metre) uzunluğundadır. Uzmanlar, fosilin bu kadar etkileyici bir şekilde korunmasına yardımcı olan şeyin fosili kaplayan kumtaşı ve silt bolluğu olduğundan şüpheleniyor.



HADROSAURLARIN NASIL BÜYÜDÜĞÜNÜ İSPATLAYACAK

Dr Pickles, "Bu çok heyecan verici bir keşif. Kuyruğun ve ayağın küçük boyutuna bakılırsa, bunun bir çocuk olması muhtemel. Yetişkin ördek gagalı dinozorlar fosil kayıtlarında iyi bir şekilde temsil edilse de, genç hayvanlar çok daha az yaygındır. Bu, bulgunun paleontologların hadrosaurların nasıl büyüdüğünü ve geliştiğini anlamalarına yardımcı olabileceği anlamına geliyor" dedi.

BENZERSİZ BİR KEŞİF

Royal Tyrrell Müzesi'nden Dr Caleb Brown, "Hadrosaur fosilleri dünyanın bu bölgesinde nispeten yaygındır, ancak bu bulguyu benzersiz kılan başka bir şey de, açıkta kalan iskeletin geniş alanlarının fosilleşmiş deriyle kaplı olmasıdır.Bu, kayanın içinde bize hadrosaur'un neye benzediğine dair daha fazla fikir verebilecek daha fazla korunmuş deri olabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre tüm iskeleti toplamak birkaç ay sürecek. Fosil toplandıktan sonra, teknisyenlerin çalışacakları Royal Tyrrell Müzesi Hazırlık Laboratuvarı'na teslim edilecek.

Star Gazetesi