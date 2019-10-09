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Bilimden sanata yansımalar

Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına hazırlanan hat, tezhip, minyatür, halı-kilim doluma, cilt ve çini eserlerinden oluşan ‘Bilimden Sanata Yansımalar’ sergisi MÜSİAD  Genel Merkezi’nde açıldı.

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İslam bilim tarihi üzerinde dünya çapında çalışmalara imza atan merhum alim Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına hazırlanan, hat, tezhip, minyatür, halı-kilim dokuma, cilt ve çini eserlerinden oluşan `Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi´ sanatseverlerle buluştu. 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve MÜSİAD Sanat iş birliğiyle MÜSİAD Genel Merkezi´nde açılan sergide üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü hoca ve öğrencilerinin eserleri sergileniyor. Sergide, astronomiden tıpa optikten sinemaya, geçmişin bilim insanlarıyla günümüz teknolojileri bir araya getirildi. 

MÜSİAD SANAT MARKASI

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılına özel olarak hazırlanan sergide konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “MÜSİAD olarak son dönemde kültür ve sanat etkinliklerimizle MÜSİAD Sanat´ı da markalaştırarak bu anlamda ikinci sergimizi burada açtık. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile iş birliği halinde bunu yapıyoruz. Sanatseverleri bu sergimize bekliyoruz’’ dedi. 

Sergide Hüsrev Subaşı, Davut Bektaş, Betül Bilgin, Ali Toy, Latife A. Özel, Ayşe S. Aşlamacı, Nihal Aracı, S. Hilal Arpacıoğlu, Melike Kazaz, Sümeyye Saruhan, Yusuf Alp, Şükran S. Bayansar, Sümeyye Bayırsokak, Sibel Ç. Boncukçu, Selva Nur Çiçek, Barış Dolan, Aynur Koç, Büşra C. Küçük, M. Ali Özçelik, Şeniz Peker, Nilgün Tanyaş, Selda Taşdelen, Emin Tiryak, Nurten Türkdoğan ve Esra Yavuz´un eserleri yer alıyor.

SERGi 1 KASIM’A KADAR AÇIK 

Alanında uzman pek çok sanatçının eser verdiği sergi, MÜSİAD’ın Bakırköy’deki yeni genel merkez binasında 1 Kasım tarihine kadar görülebilecek. 

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