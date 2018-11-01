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‘Bir Anne Kolay Yetişmiyor’ raflardaki yerini aldı

Berna Mutlu Aytekin’in kendi hikâyesinden yola çıkarak yazdığı ‘Bir Anne Kolay Yetişmiyor’ kitabı raflardaki yerini aldı.

  • STAR DİJİTAL / KÜLTÜR SANAT
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Berna Mutlu Aytekin’in kaleme aldığı “Bir Anne Kolay Yetişmiyor” kitabı Küsurat Yayınları’ndan çıktı.

Aytekin kitabında, bebeğini kucağına alacağı güne kadar onu nasıl yetiştireceğine dair sayısız kitap okuyan, seminerlere katılan, çocuğuna dair her şeyi daha o doğmadan planlamış olan bir kadının bebeğini kucağına aldığı andan itibaren yaşadığı dönüşümü esprili bir dille anlatıyor.

“Annelik üzerine sayısız seminer dinlemiş, kitaplar okumuştum. Okuyacağı okullardan, ilgileneceği hobilere kadar her şeyi planlamıştım. İlk günden itibaren o kadar güzel yüzüme gözüme bulaştırdım ki hiç ummadığım bu darmadağın hâl bana çok yakıştı.”

Yazarın kaleminden mizah ile süzülen, birisi çocuğuna zarar vermeye kalktığında aslan kesilen o narin prenses hanımların kitabı olarak nitelenebilecek “Bir Anne Kolay Yetişmiyor” ile Berna Mutlu Aytekin’in annelik macerasına konuk olacaksınız.

“Bir çocuk kolay yetişmiyor derler. Asıl bir anne kolay yetişmiyor.”

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