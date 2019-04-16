Bir esin perisi davası

Oyunda, kendi eserlerini yaratmak için insan olmak isteyen bir esin perisinin hikayesinin anlatıldığını belirten Atasoy, “Esin perimiz, ilham vermenin ötesine geçip kendi eserini yaratmanın peşinde, bazı ustaların da işlerine engel olmuş. Ustalar da onu sanat gezegenine şikayet etmişler. Dolayısıyla bir esin perisi davasına şahit oluyoruz” diye konuştu.

Avrupa turnesine çıkacak

Yaz aylarında Avrupa turnesine çıkacaklarına işaret eden Atasoy, Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde oyunu hem Türkçe hem İngilizce sahneleyeceklerini bildirdi. Kasımda İstanbul izleyicisiyle buluşmayı planladıklarını dile getiren Atasoy, 2020’de New York’ta büyük bir tiyatro festivaline katılacaklarını anlattı. Oyunun yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu üstleniyor.