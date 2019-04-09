Birlikte yaşamak için kıssadan hisse

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Jüri Başkanlığını Nazif Tunç’un yaptığı yarışmada 150 civarında film değerlendirildi. Ön elemeden geçen 28 film arasında birinciliğe Orhan Dede’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Misafir’ adlı film layık görüldü. Yarışmanın ikincisi “Küllerinden Güle Dön” belgeseliyle Onur Kök olurken, “Gümüş” adlı kurmacayla Deniz Telek üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Misafir adlı kısa filmiyle yarışmada birinci olan Orhan Dede’ye ödülünü Hasan Kaçan takdim etti.