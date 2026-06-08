Bişkek'te Türk sinemasına sıcak karşılama

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı'nın katkıları ve Yerli Düşünce Derneği'nin organizasyonuyla düzenlenen Türkiye – Kırgızistan Türk Film Günleri, bu yıl 10. kez Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi. İki kardeş ülkedeki sinema sektörü paydaşlarını buluşturmayı ve ortak yapımlar için bağlantılar kurulmasını amaçlayan festivalde Kırgız seyirciler de sevdikleri oyuncularla buluştu.

Bişkek'in simge mekânlarından Ala-Too Sineması'nda gerçekleştirilen açılış gecesi, kırmızı halı töreni ve yoğun katılımla başladı. Türk ve Kırgız sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren gala gecesinde, Türk sinemasının sevilen oyuncuları İbrahim Büyükak ve Deniz Barut başta olmak üzere çok sayıda sanatçı, yönetmen ve yapımcı sinemaseverlerle buluştu.

SANAT KARDEŞLİK BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Açılış gecesine festival boyunca gösterilecek filmlerin yapımcı ve yönetmenleri Murat Emre Kaman, Murat Çeri, Yüksel Aksu ve Ahmet Edebali katılırken; Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Nadyrbekov Soyuzbek Nadyrbekoviç, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da katıldı.

Bu yıl 10.su gerçekleştirilen Türkiye – Kırgızistan Türk Film Günleri kapsamında Türkiye'de bu yıl vizyona giren "Mutluyuz Mu", "Bak Postacı Geliyor", "Bir Adam Yaratmak", "Kanto" ve fantastik çocuk filmi "Efesin Sırrı", Kırgızistanlı sinemaseverlerle buluştu.

Kırmızı halı töreninin ardından gerçekleştirilen açılış konuşmalarında, iki kardeş ülke arasındaki kültürel iş birliğinin ve sanatın birleştirici gücünün önemi vurgulandı.

SADECE SİNEMA ETKİNLİĞİ DEĞİL ÖNEMLİ BİR KÜLTÜREL KÖPRÜ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türk Film Günleri'nin yalnızca bir sinema etkinliği olmadığını, aynı zamanda Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli bir kültürel köprü olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ise Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ilişkilerin ortak tarih, kültür ve gönül bağı üzerine kurulu olduğunu belirterek kültürel iş birliklerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Nadyrbekov Soyuzbek Nadyrbekoviç ise organizasyonun iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmaya önemli katkılar sunduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festivalin açılış filmi olan "Mutluyuz Mu" seyirci ile buluştu. Gösterimin ardından filmin başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, sinemaseverin sorularını cevapladı. Festivalin ikinci gününde, usta yönetmen Yüksel Aksu'nun "Bak Postacı Geliyor" filmi gösterildi.

MANAS ÜNİVERSİTESİ'NDE TÜRK OYUNCULARDAN TECRÜBE PAYLAŞIMI

Festival kapsamında Deniz Barut ve İbrahim Büyükak, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde Kırgız öğrencilerle de bir araya geldi.

İlk Okul Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşide Barut ve Büyükak, oyunculuk kariyerleri ile meslek hayatlarına dair öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilere mesleki tavsiyelerde bulunan İbrahim Büyükak, oyunculuğun sabır ve şans gerektirdiğini, ancak asıl önemli olanın karşılaşılan şansı doğru değerlendirmek olduğunu vurguladı. Büyükak, konuşmasında, "Çalışmak çok önemli çünkü yetenek sizi ancak bir yere kadar taşır. Mutlaka çalışmanız, yeteneğinizi geliştirmeniz, izleyerek ve okuyarak bir şeyleri derinleştirmeniz, hayatı daha iyi kavramanız lâzım. Biraz sabırlı olmak, çalışmak ve olumsuzluklarla karşılaşıldığında onlara göğüs gererek mücadele etmek gerekiyor." dedi.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK PROBLEM OKUMANIN AZLIĞI

Dünyadaki en büyük problemlerden birinin okuma alışkanlığının azlığı olduğunu dile getiren Deniz Barut ise neden oyunculuk mesleğini seçtiğini şu sözlerle açıkladı:

"İnsan psikolojisiyle, farklı fikirlerle ve insanların farklı durumlarıyla ilgileniyorum. Belki de sadece oyunculuk sayesinde farklı karakterleri ve 'benleri' deneyimleyebilirdim. Bunun tadını ve keyfini çıkarıyorum, bu yüzden oyunculuk yapıyorum." Göçebe kültürünün bir parçası olan ağız kopuzu sanatına ilgi duyduğunu belirten Deniz Barut, "Bak Postacı Geliyor" filminde yer alan "Mendil Verem Mi" şarkısını öğrencilerle birlikte seslendirdi. Birbirinden zengin etkinliklerle devam eden Türkiye – Kırgızistan Türk Film Günleri 7 Haziran'da sona erdi.