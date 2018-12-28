Bizim aydınımız dindar olmaktan korkar
Hikayelerinde Türkiye’nin son 50 yılına ışık tutan ünlü yazar Mustafa Kutlu: Sanat bizi bir yere kadar götürür, oradan bizim dine teslimiyete intikal etmemiz icap eder. Fakat bizim aydınımızın çok önemli bir problemi var; dindar olmaktan korkar.
Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nda düzenlenen söyleşi programlarının bu ayki konuğu, yazdığı hikayelerde Türkiye’nin son 50 yılına ışık tutan ünlü yazar Mustafa Kutlu oldu. Yazarlık hayatında kahvehanelerin yerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Kutlu, yazarken en önemli prensibinin samimiyet olduğunu belirtti. Hayatında kahvehanelerin yerine de işaret eden Kutlu, ‘Hayat mektebinde okudum diyebilirim. Kahvehanelerde Türk insanını yakından tanıdım. Kahvehaneler bana kütüphaneler dolusu tecrübe kattı’ şeklinde konuştu.
‘Sevincini Bulmak’ romanında bir akademisyen olan ‘Suna’ karakteriyle ilgili soru üzerine Kutlu, “Bizim aydınımızın şöyle bir problemi vardır. Aydınımız dindar olmaktan korkar. Sanat bizi bir yere kadar götürür fakat oradan bizim dine teslimiyete intikal etmemiz icap eder. Aksi takdirde insan olma meselesi hallolmamış olur. Ne kulluk yerine gelir, ne de varlık sebebimiz yerine gelir” ifadesini kullandı.
TANPINAR DİYOR Kİ...
Tanpınar’ın mimari eserlere ilişkin “Bizim ecdadımız inşa etmiyor, ibadet ediyorlardı” ifadesini anımsatan Kutlu, “Bu şu demektir. Her an, her yerde, her zaman kul olduğumuzun şuurunda olmak icap eder. Bu inşa etmek değil ibadet etmektir. Bu kavranması, yapılması zor ama ideal bir meseledir’’ açıklamasını yaptı.
YAZMAYI BIRAKMADIM
Kur’andaki kıssaların dili üzerine çalıştığını da anlatan Kutlu, medyadaki dilinse insanları etkilediğini ve konu üzerinde düşünmek gerektiğini hatırlattı. Kutlu, hikaye yazmayı bırakmadığını, yazmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
ERDOĞAN’I SEVİYORUM DİK DURUYOR
İnsanın davayı beklemesinin ve dik durmasının önemine dikkati çeken yazar Mustafa Kutlu: Dik durmak çok mühimdir. Bir adam (Erdoğan) var başımızda, dik duruyor, onu seviyorum. Bazıları particilik diyor, hayır ben hayatımda derneğe, partiye filen üye olmadım. Bu bir sevgi nişanesi. Adamı seviyorum yani hakikaten dik duruyor, bu kolay şey değildir. Bu bir karakter meselesi. Biz çok darbeler yedik, yenile yenile yenmeyi öğreniyoruz ve yeneceğiz inşallah, umutsuz değilim.
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