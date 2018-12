Bizim aydınımız dindar olmaktan korkar

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nda düzenlenen söyleşi programlarının bu ayki konuğu, yazdığı hikayelerde Türkiye’nin son 50 yılına ışık tutan ünlü yazar Mustafa Kutlu oldu. Yazarlık hayatında kahvehanelerin yerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Kutlu, yazarken en önemli prensibinin samimiyet olduğunu belirtti. Hayatında kahvehanelerin yerine de işaret eden Kutlu, ‘Hayat mektebinde okudum diyebilirim. Kahvehanelerde Türk insanını yakından tanıdım. Kahvehaneler bana kütüphaneler dolusu tecrübe kattı’ şeklinde konuştu.

‘Sevincini Bulmak’ romanında bir akademisyen olan ‘Suna’ karakteriyle ilgili soru üzerine Kutlu, “Bizim aydınımızın şöyle bir problemi vardır. Aydınımız dindar olmaktan korkar. Sanat bizi bir yere kadar götürür fakat oradan bizim dine teslimiyete intikal etmemiz icap eder. Aksi takdirde insan olma meselesi hallolmamış olur. Ne kulluk yerine gelir, ne de varlık sebebimiz yerine gelir” ifadesini kullandı.

TANPINAR DİYOR Kİ...

Tanpınar’ın mimari eserlere ilişkin “Bizim ecdadımız inşa etmiyor, ibadet ediyorlardı” ifadesini anımsatan Kutlu, “Bu şu demektir. Her an, her yerde, her zaman kul olduğumuzun şuurunda olmak icap eder. Bu inşa etmek değil ibadet etmektir. Bu kavranması, yapılması zor ama ideal bir meseledir’’ açıklamasını yaptı.

YAZMAYI BIRAKMADIM

Kur’andaki kıssaların dili üzerine çalıştığını da anlatan Kutlu, medyadaki dilinse insanları etkilediğini ve konu üzerinde düşünmek gerektiğini hatırlattı. Kutlu, hikaye yazmayı bırakmadığını, yazmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.