Black Mirror 5. Sezon fragmanı yayınladı! Black Mirror 5. Sezon ne zaman yayınlanacak?

Black Mirror 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusuna yanıt arayan dizinin hayranları için beklenen haber geldi. Black Mirror 5. Sezon fragmanı yayınladı. Son yılların en başarılı dizilerinden olan Black Mirror 5. Sezonuyla Netflix’te yayınlanmaya devam edecek. Dizinin kazandığı başarı sonrasında ünlü bilim kurgu yazarı Stephen King beğenisini ifade etmiş; oyuncu Robert Downey, Jr. ise "The Entire History of You" adlı bölümü film olarak çekmeyi düşündüğünü açıklamıştır. Peki, Black Mirror 5. sezon ne zaman başlayacak? Black Mirror 5. Sezon yayın tarihi ne zaman? İşte sevilen dizi ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

BLACK MİRROR 5. SEZON FRAGMANI İZLE

BLACK MİRROR 5. SEZON 1. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni fragmanı dün itibariyle hayranlarıyla paylaşılan Black Mirror 5. Sezon 1. Yeni bölümü 5 Haziran’da yeni Black Mirror sezonu Netflix’te yayınlanacak.

Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport ve Ludi Lin gibi isimlerin yer aldığı yeni Black Mirror sezonunda toplam üç adet bölüm mevcut.

BLACK MİRROR NEDİR?

Black Mirror, drama, macera, hiciv ve bilim kurgu tarzında 4 Aralık 2011 tarihinde yayınlanmaya başlayan İngiliz televizyon dizisi.

Black Mirror, İngiliz Channel 4 kanalında yayınına 2011 tarihinde başlayan dizidir. Kazandığı başarı ve popülaritesi sonrasında 2015 yılında Amerikan Netflix tarafından yayın hakları satın alınmıştır. 2016 itibarıyla bu yeni yayın ağı üzerinden sunulacaktır. Dizinin yapımcılığını Barney Reisz, yönetici yapımcı görevlerini ise Charlie Brooker ve Annabel Jones yürütmektedir.

Dizinin kazandığı başarı sonrasında ünlü bilim kurgu yazarı Stephen King beğenisini ifade etmiş; oyuncu Robert Downey, Jr. ise "The Entire History of You" adlı bölümü film olarak çekmeyi düşündüğünü açıklamıştır.

Modern toplumun ve bu toplum içindeki bireyin sorunlarını, yeni teknolojilerin getirdiklerini ve mevcut dünya düzenindeki siyaset, medya, sanat ilişkilerini yer yer hiciv ile yer yer de bilim kurgu ögelerine başvurarak yorumlamaktadır. Dizinin yapımcısı Charlie brooker dizi hakkında "her bölüm farklı oyuncu kadrosu, farklı mekan ve hatta farklı gerçeklik algısına sahip; fakat hepsi hem günümüzdeki yaşam tarzımız hem de hoyrat isek 10 dakika içerisinde yaşayabileceğimiz şeyler hakkında" demiştir.