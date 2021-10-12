Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab projeleri ile jüri üyeleri belli oldu

AA 12 Ekim 2021 Salı 11:31 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 11:31

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığıyla Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23-30 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Festivalin, "Pitching Platform"unda 8, "Work in Progress" platformunda 6, "First Cut Lab"de ise 2 proje yer alacak.

Pitching Platform'a katılan projeler, Cannes Cinefondation İdari Yöneticisi Georges Goldenstern, Polonya Film Enstitüsü, Film Yapımcılığı ve Film Proje Geliştirme Departmanı Yöneticisi Kamila Morgisz ve TRT Sinema Müdürü Faruk Güven tarafından değerlendirilecek. Platformda yer alan projelerden biri TRT Ortak Yapım Ödülü'nün sahibi olurken bir projeye de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü verilecek.

Mehmet Atan ve Yunus Emre Özdemir'in yönettiği, Ahmet Edebali'nin yapımcılığını yaptığı "Esma'dan Sonra", yönetmen Hikmet Kerem Özcan ile yapımcı Öykü Canlı'nın "Hakkı", Murat Pay'ın "Hayal Kuşu", yapımcı, yönetmen Mustafa Kara ile yapımcı Olena Yershova'nın "Mevsimlerin Ardından", yönetmen Doğuş Algün ile yapımcı Burak Kaplan'ın "Ölü Mevsim", yönetmen Eyüp Boz ile yapımcı İffet Eren Danışman Boz'un "Orhan Usta", yapımcı ve yönetmen Halit Eke'nin "Paryalar için Bel Kanto", yönetmen Kerem Kuşçu ile yapımcı: Nermin Aytekin'in "Yaz Işığı" eserleri Pitching Platformu'nda yarışacak.

- ALTI PROJE WORK İN PROGRESS'TE YARIŞACAK

Work in Progress platformunda yarışacak 6 projeyi, Saraybosna Film Festivali Ana Yarışma ve CineLink Endüstri Günleri programcısı Elma Tataragic, Vilnius Film Festivali programcısı ve Kino Pavasaris Distribution Satış ve Alım Müdürü Aiste Racaityte ve CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can değerlendirecek. Platformda yer alan projelerin sahipleri, 25 bin liralık Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Film Dağıtım Ödülü'nün sahibi olmak üzere sunumlarını gerçekleştirecekler.

Yönetmen Orkun Göntem ile yapımcı: Tanay Abbasoğlu'nun "Arka Beşli", yönetmen: Orçun Köksal ile yapımcılar Alara Hamamcıoğlu, Arda Çiltepe ve Sinan Kesova'nın "Bars", yönetmen Bekir Bülbül ile yapımcı Halil Kardaş'ın "Bir Tutam Karanfil", yönetmen Ceren Şahan ile yapımcı: Dilek İris'in "İç Bahçe", yönetmen Ümran Safter ile yapımcı Suraj Sharma'nın "Kabahat", yönetmen Emre Konuk ve yapımcı: Uğur Veli'nin "Tahta Kılıç" eserleri Work in Progress kategorisinde yer alacak.

- FİRST CUT LAB'A SEÇİLEN 2 PROJE BELLİ OLDU

Kurgu aşamasındaki uzun metraj film projelerinin danışmanlar eşliğinde uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanan kurgu atölyesi First Cut Lab'ın bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek.

Bosphorus Film Lab bünyesinde gerçekleştirilen etkinliğin Türkiye ayağına başvuranlar arasından seçilen iki filmin yapımcı ve yönetmeni, uluslararası film uzmanlarıyla özel bir atölyeye katılacak ve uzmanlardan danışmanlık hizmeti alacak.

First Cut Lab Direktörü Matthieu Darras'ın öncülüğünde belirlenen ekipte, First Cut Lab Kurgu Danışmanı Benjamin Mirguet, Cairo Film Connection Yöneticisi Chadi Chadizen, Nova Lituania ve Summer Surviviors filmlerinin yapımcısı Marija Razgute ile First Cut Plus Yöneticisi Ilaria Gomarasca yer alıyor.

Yönetmen Maryna Er Gorbach ile yapımcı Mehmet Bahadır Er ve Sviatoslav Bulakovskyi'nin "Klondike", yönetmen Mesut Keklik ve yapımcı Burak Yavuz'un "Bölge" adlı projeleri ise First Cut Lab Projeleri arasında yer alıyor.

Bosphorus Film Lab, yerli ve yabancı birçok yapımcı ve yönetmeni fiziki olarak gerçekleştirecek etkinliklerle İstanbul'da bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında "İlk Uzun Metrajlı Filmi Yapmak" ve "Türkiye ile Ortak Yapım" panellerinin yanı sıra uluslararası alanda kendini kanıtlamış profesyonellerin de katılımıyla söyleşi grupları ve çevrimiçi buluşmalar da gerçekleşecek.