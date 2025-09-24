Boğaziçi Film Festivali'nin açılış filmi belli oldu

TRT ortak yapımı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 7-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 13. Boğaziçi Film Festivali'nin merakla beklenen açılış filmi belli oldu.

Festival, Açılışını Jeremy Irons, Liam Cunningham ve Saleh Bakri'nin Oynadığı "Palestine 36" ile Yapıyor!

Festivalin bu yılki açılış filmi, Annemarie Jacir'in yönetmenliğini üstlendiği "Palestine 36" oldu. Dünya prömiyerini büyük ilgiyle karşılandığı 50. Toronto Film Festivali'nde yapan film, aynı zamanda Filistin'in 98. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" dalındaki adayı olarak belirlendi. İngiliz manda yönetimi altındaki Filistin'de, 1936'da başlayan halk ayaklanmaları sırasında Yusuf'un köyünden Kudüs'e uzanan yolculuğunu merkezine alan yapım; tarihsel bir dönemeçte bireysel hikâyeleri ve toplumsal direnişi sinema diliyle buluşturuyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken film, prömiyerini gerçekleştirdiği uluslararası festivallerde sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.

Festival programında ayrıca, The Band's Visit, Salt of This Sea, Wajib, The Teacher gibi uluslararası festivallerde ses getiren filmlerdeki performanslarıyla tanınan Filistinli oyuncu Saleh Bakri düzenleyeceği masterclass'ta sinemaseverlerle buluşacak. Bekri, gerçekleştireceği masterclass'ta kendi oyunculuk yolculuğunu ve sinemada karakter yaratımına dair deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Festivalin önemli etkinliklerinden biri olacak bu buluşma, genç sinemacılar için ilham verici bir öğrenme alanı sunmayı hedefliyor.

Bu yıl da en çarpıcı filmler, Boğaziçi Film Festivali sahnesinde yarışacak!

Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film başta olmak üzere En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında ödüller sahiplerini bulurken, Uluslararası En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve Jüri Özel ödülü verilecek.

Ulusal Belgesel Yarışması'nda En İyi Ulusal Belgesel Film ve Jüri Özel Ödülü verilirken; Kısa Film Yarışması'nda ise En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film, En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film ödüllerinin yanı sıra tüm filmler Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için aday olacak. Ayrıca, ulusal kısa film yarışmasında yer alan bir yapım Genç Yetenek Ödülü ile desteklenecek. Başvurular, festivalin web sitesi 1 Ekim Çarşamba akşamına kadar devam edecek.

