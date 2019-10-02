Boğaziçi’nde geri sayım 

18-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 7. Boğaziçi Film Festivali’nin tanıtım toplantısı dün yapıldı. Bu yıl “İstanbul’un Festivali” sloganıyla açılışını gerçekleştirecek olan Festivalde 25 ülkeden 83 film yer alacak. Festivalin bu yılki gösterim durakları Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemaları olacak. Toplantıda konuşma yapan İstanbul Medya Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer, Boğaziçi Film Festivali’ni uluslararası alanda daha görünür hâle getirmek istediklerini, festivale yapılan desteğin ulusal sinemanın gelişimine katkı sağladığını ifade etti. Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç ise yarışma jürilerini ve filmleri tanıttığı konuşmasında kısa metraj filmlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini, geçmişten bugüne kadar festival dönemleri içerisinde kısa film yarışmalarıyla başlamış olan yönetmenlerin daha sonra hem Boğaziçi Film Festivali’nde hem de önemli uluslararası festivallerde uzun metraj filmleriyle ödüller kazandığını söyledi.

Altın Yunus Ödülü

Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında 9 film 100.000 TL değerindeki Altın Yunus ödülü için yarışacak. Mahmut Fazıl Coşkun’un jüri başkanlığını yaptığı yarışmada Cemre Ebuzziya, Ebru Ceylan, Mustafa Çiftçi ve Nalan Kuruçim jüri üyeliği yapacak. Yarışmada Burak Çevik’in “Aidiyet”, Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık-Aslı”, Murat Pay’ın “Dilsiz”, Seyid Çolak’ın “Kapan” Nazif Tunç’un “Karınca”, Olgun Özdemir’in “Kızım Gibi Kokuyorsun”, Eylem Kaftan’ın “Kovan” Cenk Ertürk’ün “Nuh Tepesi” ve Cihan Sağlam’ın “Uzun Zaman Önce” isimli filmleri yarışacak. “Dilsiz”, “Kapan” ve “Kızım Gibi Kokuyorsun” filmleri Türkiye prömiyerlerini, “Karınca” filmi ise Dünya prömiyerini 7. Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak.

Festivalin açılış filmi Eric Toledano ve Olivier Nakache’nin yönettiği “The Specials” filmi olacak. Bu yılki onur ödülleri ise iki önemli yönetmen Filipinli Brillante Mendozave Güney Kore’li Kim Ki Duk’a verilecek. Boğaziçi Film Festivali, 7. Yılına özel üç kült filmi de yeniden gösterime sunacak. David Fincher’in “se7en”, Ingmar Bergman’ın 1957 yapımı filmi “Yedinci Mühür” ve Akira Kurusowa’nın 1954 yapımı “Yedi Samuray” filmi tekrar seyirciyle buluşacak. Festivalin biletleri 7 Ekim’de biletinial.com’dan satışa sunulacak.

Kurumsal iletişim ortaklığını TürkMedya’nın yaptığı 7. Boğaziçi Film Festivali’nin basın toplantısı dün yapıldı.