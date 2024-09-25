Boğaziçi'ne el emeği göz nuru afiş

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on ikincisi gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Film Festivali, yeni afişiyle takipçilerinin karşısında. 18- 25 Ekim tarihleri arasında İstanbul'u sinemanın rengine boyayacak olan festivalin, Mehlika Hilal Kırca tarafından tasarlanan afişi de İstanbul'un renklerini yansıtıyor.

Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, her yıl olduğu gibi bu yıl da afiş tasarımı için sanatın geniş yelpazesindeki farklılıkları değerlendirmek istediklerini ve özgün sanatçıların çalışmalarıyla festivale değer kattıklarını belirtti.

Genç tasarımcı Mehlika Hilal Kırca ise "İstanbul ve Boğaziçi'nin sonsuz ilhamından" yola çıktığını dile getirerek afişi şu sözlerle anlattı: Kumaşlar ve lalettayin dikişlerle oluşturduğum dokular ve katmanlar üzerinde martılar ve festivalin sembolü olan yunusların rotaları, Beyoğlu'nu işaret ediyor. Her katman; şehrin sesini, şiirini, hareketini, canlılığını vurgulayarak izleyicileri festivale davet ediyor.

1990 doğumlu Kırca; Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Moda Tasarımı bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yine aynı bölümde lisansını tamamadı. Minyatür başta olmak üzere sanat ve tasarım alanında pek çok ders ve projelere katılan Kırca, çalışmalarını Üsküdar'daki atölyesinde sürdürüyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğu, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek "12. Boğaziçi Film Festivali" ile

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