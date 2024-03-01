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Kültür Sanat

Boğaz'ın incisi Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı

İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi, yeniden ziyarete açıldı.

AA1 Mart 2024 Cuma 15:39 - Güncelleme:
Boğaz'ın incisi Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı
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Kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştiriliyor.

Karaköy Ziraat Bankası önünde yer alan iskeleden sağlanan tekne seferleri 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına yaraşır şekilde restore edilen yapı, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.

Anıt eser olarak kapılarını açan Kız Kulesi'nde her akşam 21.00'de ışık ve lazer gösterisi yapılıyor.

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