İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1343
  • EURO
    50,4699
  • ALTIN
    6390.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Bosnalı Besteci Emir Mejremic'ten Aliya İzetbegoviç'in 100. Yaşına Özel Senfonik Şiir: Özgürlüğe Kaçışım
Kültür Sanat

Bosnalı Besteci Emir Mejremic'ten Aliya İzetbegoviç'in 100. Yaşına Özel Senfonik Şiir: Özgürlüğe Kaçışım

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, entelektüel derinliği ve ahlaki duruşuyla modern çağın en önemli mütefekkirlerinden biri olan Aliya İzetbegoviç, doğumunun 100. yıl dönümü vesilesiyle dünya çapında ses getirecek bir etkinlikle anılıyor. Bosna Hersekli ünlü besteci ve orkestra şefi Prof. Emir Mejremic tarafından bestelenen “Özgürlüğe Kaçışım” adlı senfonik şiir, İlim Yayma Vakfı organizasyonuyla Türkiye'deki sanatseverlerle buluşuyor.

HABER MERKEZİ12 Ocak 2026 Pazartesi 15:47 - Güncelleme:
Bosnalı Besteci Emir Mejremic'ten Aliya İzetbegoviç'in 100. Yaşına Özel Senfonik Şiir: Özgürlüğe Kaçışım
ABONE OL

ALİYA İZETBEGOVİÇ'İN MİRASI AKM SAHNESİ'NDE

İzetbegoviç'in "Özgürlüğe Kaçışım" adlı eserinden ve çok katmanlı yaşam öyküsünden ilham alan kompozisyon, 13 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde ve Şef Emir Mejremic yönetiminde gerçekleşecek. Bu özel geceye; Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in aile üyeleri, Bosna Hersek'ten gelen özel misafirler, akademisyenler ve kültür-sanat dünyasının önde gelen isimleri katılacak.

ZİNDAN DUVARLARINI AŞAN BİR DİRENİŞ ÖYKÜSÜ

Klasik formun sınırlarını zorlayan bu senfonik şiir; dinleyiciyi adeta Aliya'nın iç dünyasına, mahkûmiyet yıllarına, ahlaki disiplinine ve insanlık onuru için verdiği mücadeleye dair derin bir yolculuğa çıkartmayı hedefliyor. Emir Mejremic'in notaları, sadece bir lideri anmakla kalmıyor; onun zindan duvarlarını aşan hürriyet tutkusunu, AKM'nin sahnesinde yankılanan bir direniş çığlığına dönüştürüyor. Eser; keman, obua, flüt ve korno sololarıyla bezeli zengin enstrümantal yapısıyla, İzetbegoviç'in Doğu ve Batı arasında kurduğu özgün düşünce hattını müzikal bir dille yeniden yorumluyor. Özellikle keman sololarında kristalleşen duygu yoğunluğu, sansasyondan uzak bir yücelik arayışını temsil ediyor.

100 YILLIK BİR MİRASIN NOTALARDAKİ YANKISI

"Özgürlüğe Kaçışım", yalnızca bir anma konseri değil; özgürlük kavramının notalara döküldüğü ve Aliya İzetbegoviç'in hatırasının bir "insan onuru akorduna" dönüştüğü sanatsal bir beyanname niteliği taşıyor. İlim Yayma Vakfı Aliya 100 Yaşında Etkinlikleri kapsamındaki bu özel performans, tarihin ve müziğin kesişme noktasında unutulmaz bir deneyim vaat eden, bu tarihi gece tüm sanatseverlerin katılımına açık ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

ETKİNLİK DETAYLARI

Tarih: 13 Ocak 2026

Yer: Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Tiyatro Salonu

Saat: 20.00

*Kokteyl: 19.00

  • Aliya İzetbegoviç
  • 100. yıl
  • dünya çapında

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.