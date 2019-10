Bosphorus Film Lab’de yarışacak projeler belli oldu!

Projeler, bu yıl Proje Geliştirme Bölümü’nde TRT Ortak Yapım Ödülü’nün yanı sıra Bosphorus Film Lab’in yeni desteği Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü için yarışacaklar. Projeleri Faruk Güven(TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü), Hugo Rosak (KVIFF,Eastern Promises Days), Evgeniya Tirdatova (Moscow IFF) değerlendirecek.

Bosphorus Film Lab.'e katılanlar aynı zamanda 19-24 Ekim tarihlerinde sinema profesyonelleri eşliğinde düzenlenecek atölyelere katılacak ve ortak yapım, pitching ve finansal plan hazırlama konularında projelerini geliştirecekler.

TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab’de bu yıl yer alacak projeler ise;

*Anadolu Parsı /Anatolian Panter - Yönetmen: Orçun Köksal -Yapımcı: Alara Hamamcıoğlu, Arda Çiltepe - Yapım: Vigo Film

*Bildiğin Gibi Değil/ Not As You Know It - Yönetmen: Vuslat Saraçoğlu- Yapımcı: Vuslat Saraçoğlu -Yapım: Streç Film

*Cam Perde-/Glass Curtain - Yönetmen: Fikret Reyhan -Yapımcı: Nizamettin Reyhan -Yapım: FNR Yapım

*Döngü-/The Cycle -Yönetmen: Erkan Tahhuşoğlu - Yapımcı: Erkan Tahhuşoğlu - Yapım: Şiyara Yapım

*Gülizar/ Gülizar -Yönetmen: Belkıs Bayrak- Yapımcı: Öktem Başol, Murat Yaşar Bayrak-Yapım: Saba Film

*Hazine/Treasure -Yönetmen: Canbert Yerguz - Yapımcı: Canbert Yerguz, Şenben Kitiz- Yapım: Ptot Film Yapım

*İlk Taşı En Dertli Olan Atsın/ Let Who Has The Most Grudge Cast The First Stone -Yönetmen: İleri Âtıl Çayan İnanç - Yapımcı: Derya Tarım -Yapım Lacivert Film

*Kar ve Ayı/ Snow and the Bear - Yönetmen: Selcen Ergun -Yapımcı:Nefes Polat -Yapım: Nefes’ Film

*Son Celse-/Final Hearing - Yönetmen: Ümran Safter - Yapımcı: Suraj Sharma- Yapım: Ekim Medya

*XLand - Yönetmen: Kıvılcım Akay - Yapımcı: Aslıhan Altuğ -Yapım: Akay Yapım

Work in Progress kategorisindeki ise projeler Bianca Taal (IFFR Rotterdam), Serdar Can (CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü) ve Emma Boa (Edinburg IFF) tarafından değerlendirilecek ve 25.000 TL değerinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Film Dağıtım Ödülünün sahibi olacaklar. Work in Progress’de bu yıl yer alacak projeler ise;

* Bir Düş Gördüm- I Had A Dream - Yönetmen: Murat Çeri - Yapım: Filimetre Medya Yapım ve Organizasyon

* Mavzer- Mavzer - Yönetmen: Fatih Özcan - Yapımcı: Enes Erbay - Yapım:Teferruat Film Yapım ve İnternet Satış Hiz. LTD. ŞTİ.

* Körleşme- Going Blind - Yönetmen: Hacı Osman - Yapımcı: Hacı Orman - Yapım: Praksis Film

*Af- Forgiveness - Yönetmen: Cem Özay - Yapımcı: Cem Özay - Yapım: ABC Film Yapım Ebedi Uykusuz- Restless Forever - Yönetmen: İlke Yeşilay - Yapımcı:Zafer Yeşilay - Yapım: Greenmoon Film

*Ali'nin Tabiatı- Ali's Nature - Yönetmen: Levent Çetin - Yapımcı Canol Balkaya

First Cut Lab’e başvuran 3 proje de belli oldu!

Kurgu aşamasındaki uzun metraj kurmaca film projelerinin uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanmış olan workshop programı, First Cut Lab’a başvuranlar arasından seçilen 3 proje ise şöyle sıralandı;

Çağıl Bocutoğlu’nun Sardunya -Geranium

Barış Sarhan’ın Cemil Şov-The Cemil Show Ferit Karahan’ın Okul Tıraşı – Deskmate.

First Cut Lab'ın direktörü Matthieu Darras’ın öncülüğünde belirlenen First Cut Lab'ın ekibinde; Fransa’nın en çok beğenilen editörü ve kurgu danışmanı Jacques Comets, Program Yöneticisi Maartje Alders, Just A Moment Production Company’den yapımcı Dagne Vildžiūnaite, Heretic Film Production Company’den yapımcı Konstantinos Kontovrakis ve Angers Film Festivali Programcısı Arnaud Gourmelen yer alıyor.

First Cut Lab, 20 -24 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

7. Boğaziçi Film Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Kurumsal İş Ortağı TRT ile Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı, Kurumsal İletişim Ortağı TürkMedya’nın destekleriyle gerçekleşecek.

Biletler BiletiniAl’da!

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 18-25 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.

Herkes sinemaya gitsin diye!

Kısa Film gösterimleri için tüm biletlerin 5 TL’den satışa sunulacak festivalde uzun metraj filmlerin biletleri ilk 3 seans 10 TL diğer seanslar 15 TL , öğrenci 5 TL olarak belirlendi. 7 Ekim’de satışa sunulacak festival biletleri biletinial.com ‘dan alınabilecek.