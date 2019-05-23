Bozkır ve Hür Köle’ye İngiltere’den iki ödül

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mehmet Tanrısever’in üstlendiği filmin başrollerinde Soydan Soydaş, Seçil Buket Akıncı, Tarık Tanırsever ve Yaşar Alptekin yer alıyor.

Günümüz insanına ‘gerçekten hür bireyler olarak mı yaşıyoruz’ sorusunu yönelten filmin eylül ayında beyaz perde ile buluşması planlanıyor. Tanrısever imzalı bir başka film olan ‘Bozkır/Kuşlara Bak Kuşlara’ adlı yapım da aynı festivalde 3. oldu. Konya’nın uçsuz bucaksız bozkırlarını başarılı bir görsellikte beyazperdeye taşıyan filmde başlıca rolleri Soydan Soydaş, Süleyman Kabaali, Tarık Tanrısever, Aycin Tuyun, Yaşar Alptekin paylaşıyor.

PEK ÇOK FESTİVALDE

Film, Konya Bozkır’ın doğal güzelliklerinin yanı sıra, bir mertlik öyküsü eşliğinde, Abdullah ve Ziya adlı iki arkadaşın hikayesine odaklanıyor. Feza Film’in yapımcılığında yönetmenliğini Mehmet Tanırısever’in üstlendiği filmin Eylül ayında vizyona girmesi bekleniyor. Her iki film de farklı ülkelerde 20 civarında festivalin gösterim listesine alındı.