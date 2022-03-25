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Kültür Sanat

''Bozkırın tezenesi'' Muğla'da anıldı

'Bozkırın tezenesi' olarak bilinen bozlak ustası Neşet Ertaş, Muğla'da düzenlenen programla anıldı.

AA25 Mart 2022 Cuma 23:03 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 23:03
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" programı düzenlendi.

Geceye, öğrenciler, öğretim üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programda, Ertaş'ın "Yazımı kışa çevirdin", "Sevda gitmiyor serden", "Yolcu", "Ah yalan dünya", "Ahirim sensin", "Bahçe duvarını aştım" gibi sevilen türküleri seslendirildi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, konser sonunda yaptığı konuşmada, yıllardır hayranlıkla dinlediği Ertaş'ın, Türk kültürü adına önemli bir sanatçı olduğunu belirtti.

Konser sonunda Vali Orhan Tavlı, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ve protokol üyeleri, konseri düzenleyen öğretim görevlisi ile öğrencilere çiçek ve teşekkür belgesi verdi.

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